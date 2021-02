Coronavirus: nel Lazio 717 casi, in provincia 108 e nessun decesso in 48 ore

Sono 108 i contagi in provincia di Latina e 717 in tutto il Lazio. Con questi dati la regione è ufficialmente tornata in zona gialla dopo una permanenza di 14 giorni in "arancione".

Latina: il bollettino della Asl

Per quanto riguarda i casi sul territorio pontino, la distribuzione riguarda 23 comuni, con una concentrazione maggiore nella città di Latina, che conta 26 contagi, e in quella di Aprilia, che ne conta 19. La notizia incoraggiante è che per 48 ore non si sono registrati decessi, un fatto che non era mai accaduto negli ultimi tre mesi. Il mese di gennaio si è chiuso infatti con ben 96 vittime di covid. Altra buona notizia arriva dai guariti, che sono 1162 nelle 24 ore (qui il bollettino della Asl del 1 febbraio).

Vaccini agli over 80: record di prenotazioni nel primo giorno

Si è chiusa con un vero record di prenotazione la giornata di avvio della campagna di vaccinazione per gli over 80 nel Lazio e in provincia. Non sono mancati i disagi a causa del notevole afflusso di accessi che ha mandato in crush il portale prenotavaccino-covid.regione.lazio.it, ma le prenotazioni, alle 19 di ieri, erano già poco meno di 17mila, salite rapinamente a ben 23.150 alle 20 e poi a ben 70mila alle 8 di questa mattina, 2 febbraio. Le operazioni di somministrazione delle prime dosi inizieranno lunedì 8 febbraio; la Asl di Latina ha chiarito quali sono i punti vaccinali distribuiti sul territorio e dunque dove sarà possibile recarsi per essere sottoposti alla vaccinazione (qui tutte le informazioni).

Coronavirus, il bollettino del Lazio

Nel Lazio, su oltre 8mila tamponi e quasi 5 mila antigenici per un totale di oltre 13 mila test, si registrano 717 casi positivi. Sono invece 38 i decessi e 2.390 i guariti nelle ultime 24 ore.Nel Lazio sono 61.490 i casi positivi al covid-19. Di questi, 58.829 sono in isolamento domiciliare, 2.373 sono ricoverati non in terapia intensiva, 288 sono ricoverati in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri), 5.022 sono deceduti e 139.653 sono guariti.

Latina e Lazio in zona gialla: ecco le regole

In provincia, come nel resto del Lazio, il mese di febbraio si apre anche con il ritorno dopo due settimane in zona gialla. Ma questo non può e non deve trasformasi in un tana libera tutti. Riaprono al pubblico bar e ristoranti, entrano in vigore nuove regole per gli spostamenti e le visite a parenti e amici. E riprendono le attività dei musei e dei luoghi della cultura (qui tutte le regole della zona gialla).

D'Amato: "Ora serve rigore o rischiamo la zona rossa"

"Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 5%", spiega l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato, che aggiunge: "Bisogna mantenere alta l'attenzione. Oggi è il primo giorno di rientro in zona gialla, se non ci sarà rigore nei comportamenti potremmo andare in zona rossa e questo vanificherebbe gli sforzi fatti".

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento