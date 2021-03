Coronavirus: in provincia 144 casi, sono 1341 nella regione. Una provincia arancione nel Lazio

La situazione aggiornata in provincia di Latina e nel resto della regione. Tutti i dettagli sui vaccini: in settimana prenotazioni per le categorie fragili e over 70

Resta sopra quota 100 il numero dei contagi in provincia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi rilevati, secondo il bollettino della Asl di domenica 28 febbraio, sono stati 144, 18 in più rispetto al giorno precedente e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra inoltre il decesso di una persone di 74 anni di Santi Cosma e Damiano.

Contagi in aumento in provincia, il bilancio di febbraio

I numeri indicano un’inversione tra nuovi positivi e pazienti guariti, con i primi che da alcuni giorni aumentano più dei secondi: solo domenica infatti sono stati rispettivamnte 144 contro 44. Ventiquattro i comuni coinvolti, con 35 casi solo nella città di Latina, seguita da Terracina con 31, poi da Fondi con 14, mentre Roccagorga, ancora in zona rossa, ne conta quattro. Il mese di febbraio si è chiuso con la metà circa dei contagi di gennaio: 2820 contro 5.560, ma l'ultima settimana del mese, con 774 contagi, ha fatto riscontrare un deciso aumento rispetto alla settimana precedente che aveva registrati 493. I decessi del mese sono complessivamente 62, mentre erano 96 a gennaio.

Tutte le novità sulle vaccinazioni: categorie vulnerabili e over 70

Da giovedì 4 marzo partiranno le prenotazione per la somministrazione dei vaccini anti Covid per i soggetti estremamente vulnerabili (individuati dal piano vaccini del Ministero della Salute). Per la prenotazione sarà necessario il codice esenzione per patologia e la tessera sanitaria e si potrà effettuare sulla piattaforma on line https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome: Per quanto riguarda gli over 70 invece le prenotazioni partiranno venerdì 5 marzo per le classi d'età 79 e 78 anni (nati nel 1942 e 1943). Entrano in gioco anche i medici di medicina generale (tutti i dettagli).

Il bollettino del Lazio del 28 febbraio

Nel Lazio sono 1341 i nuovi contagi su un totale di oltre 34mila test. I decessi sono stati 12 mentre i nuovi guariti sono 1.192. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale è sotto al 4%. Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Gli attuali casi positivi nel Lazio sono 35.801, di cui 1.707 ricoverati,213 in terapia intensiva, 33.821 in isolamento domiciliare. Il totale dei casi esaminati nella regione dall'inizio della pandemia è di 234.228, di cui 192.554 sono guariti, 5883 deceduti.

La provincia di Frosinone diventa arancione.

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti,ha firmato un'ordinanza per istituire la zona arancione nei comuni della provincia di Frosinone a causa della forte incidenza e crescita dei casi da Covid 19. Restano ferme le misure già dettate per i Comuni di Torrice e Monte San Giovanni Campano (zona rossa). Le disposizioni dell'ordinanza entrano in vigore dal 1 marzo e per i 14 giorni successivi.

A Roccagorga zona rossa prorogata di sette giorni

E' stata invece prorogata per ancora una settimana la zona rossa nel comune pontino di Roccagorga. Il presidente Zingaretti ha firmato venerdì il provvedimento che era stata richiesto dalla Asl di Latina proprio in ragione dei contagi che nel paese continuano ad essere registrati, anche legati a nuovi link epidemiologici (qui la notizia).

A Ponza e Ventotene il vaccino somministrato nei poliambulatori

A Ponza e Ventotene le dosi di vaccino potranno essere somministrate direttamente sulle isole senza costringere i residenti a spostarsi. Si parte lunedì 1 marzo con le vaccinazioni a Ponza che proseguiranno il giorno successivo. Mentre la tappa a Ventotene è calendarizzata nell’unica giornata di giovedì 4 marzo visto il minor numero di soggetti anziani (qui la notizia).

La variante inglese in provincia di Latina

I primi casi di variante inglese del covid sono stati registrati in provincia, nel comune di Sabaudia in particolare, dove sono risultati positivi alla mutazione un militare in servizio a Roma ma residente nella cittadina pontina, la moglie che lavora in un'azienda farmaceutica di Latina e la figlia che frequenta invece una scuola elementare della città di Pontinia (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

