Coronavirus: nel Lazio sale ancora il numero di contagiati, 625 i casi totali in provincia

Otto nuovi contagi nel solo fine settimana in provincia di Latina. Il bollettino Asl di ieri, 9 agosto, ha segnalato quattro casi nei comuni di Latina, Pontinia e Formia. Tra i positivi c'è un uomo rientrato dalla Romania, una persona con un link familiare con i casi di Formia di rientro da Milano, un cittadino indiano con link a un caso già noto e isolato e infine un uomo tornato da Milano che ha fatto tappa anche a Zurigo e Napoli. Al momento sono tutti trattati a domicilio. I nuovi pazienti fanno salire il numero complessivo di contagi a 625. I guariti arrivano a quota 533, con uno in più registrato nella giornata di ieri. Gli attuali positivi sono 55, di cui 24 trattati a domicilio e 31 ricoverati ma nessuno in terapia intensiva. Fermi ormai a 37 da circa due mesi i decessi legati al covid.

Coronavirus Lazio: 34 casi, allarme per i rientri dalle vacanze

Un'impennata di nuovi contagi si è registrata in tutta la regione Lazio. Si tratta di 34 nuovi casi, di cui 22 di importazione: otto di rientro dalla Romania, un caso dall'India, uno dalla Croazia, uno dall'Ucraina, uno dalla Thailandia, uno da Ibiza e uno dalla Russia. "Voglio rivolgere un appello alla massima attenzione - ha detto l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato - e al rispetto delle misure di prevenzione, non bisogna abbassare la guardia e utilizzare la mascherina sempre". Nelle province si registrano complessivamente sei casi, quattro dei quali riguardano appunto la provincia pontina. Si teme poi per un cluster legato a una comitiva di giovani tra i 17 e i 19 anni tornata da una vacanza a Malta. Otto su 10 sono risultati positivi al tampone e la Asl sta ora cercando di risalire a tutti i contatti avuti. I familiari più stretti sono intanto stati identificati e messi in isolamento mentre sono stati comunicati al Seresmi i voli Fco- Malta e tutti i locali frequentati dai ragazzi.

Coronavirus Lazio: 8822 casi da inizio pandemia

Gli attuali casi positivi nella regione salgono a 1046, di cui 189 ricoverati non in terapia intensiva, 8 in terapia intensiva, 849 in isolamento domiciliare. Il totale dei pazienti esaminati è di 8822, il totale dei guariti 6910, mentre i pazienti deceduti sono stati 866.

In provincia controlli sulla movida e mascherine obbligatorie al Circeo

Sul territorio pontino quello appena trascorso è stato un fine settimana di controlli anti covid. A Gaeta il commissariato di polizia con i carabinieri e la polizia locale e il supporto del reparto Prevenzione crimine Lazio ha setacciato le zone della movida per verificare il rispetto delle norme sul distanziamento sociale. Il bilancio è di cinque locali chiusi per non aver attuato i protocolli di sicurezza e diversi giovani multati perché non indossavano la mascherina all'interno dei locali (qui la notizia). Intanto a San Felice il sindaco ha emesso un'ordinanza in vigore dal 10 al 31 agosto che impone l'obbligo del dispositivo di protezione anche all'esterno nelle zone del centro e della movida (leggi qui la notizia)

Articolo in aggiornamento