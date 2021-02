Coronavirus. 847 nuovi positivi nel Lazio. In provincia scendono a 38, con 140 guariti

I dati aggiornati nella regione sui contagi e i decessi. Prosegue la campagna vaccinale per gli over 80

Calo di contagi in provincia di Latina, dove i casi sono scesi a 38. E’ il dato più basso da diversi, riportato nel bollettino della Asl del 9 febbraio.Sui 38 casi complessivi del territorio, 16 sono nel comune di Latina, altri cinque nelle città di Cisterna e Terracina. La buona notizia arriva dai pazienti guariti, che sono stati ben 140 in 24 ore.

Un solo decesso, nel comune di Latina: un paziente di 57 anni che aveva pregresse patologie.Salgono a 20 le morti legate al coronavirus nel mese di febbraio, 5 della quali proprio nella città capoluogo. Da inizio pandemia i decessi tra i residenti del territorio sono stati 369.

Coronavirus Lazio: il bollettino della regione

Su oltre 10mila tamponi nel Lazio e oltre 19mila antigenici per un totale di oltre 29 mila test, si registrano 847 casi positivi, 33 decessi e +3.318 guariti. "E’ necessario che chi si è vaccinato - dichiara l'assessore D'Amato - continui a mantenere comportamenti corretti e misure di contenimento per il rischio di infezione grazie all’utilizzo delle mascherine, il lavaggio delle mani e il distanziamento". Nel complesso, alla giornata del 9 febbraio sono 47.046 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 44.521 sono in isolamento domiciliare, 2257 sono ricoverati non in terapia intensiva, 268 sono ricoverati in terapia intensiva. 5.324 sono i pazienti deceduti e 161.679 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 214.049 casi.

L'annuncio dalla Bsp: "Presto gli anticorpi monoclonali anche in Italia"

Partirà a breve la produzione e la distribuzione per l'Italia degli anticorpi monoclonali di Lilly, dopo il via libera dell'Aifa. Parte del processo di produzione avverrà nell'azienda Bsp Pharmaceuticals di Latina. L'annuncio alla stampa ieri, 9 febbraio, dallo stabilimento di Latina (qui la notizia). Un evento a cui hanno partecipato le autorità cittadine, il sindaco di Latina Damiano Coletta e anche il primo cittadino di Firenze, oltre ai vertici di Bsp e Eli Lilly. "Sono orgoglioso – dichiara Coletta – che il nostro territorio ricopra un ruolo così importante nella lotta al Covid-19 e lo farà attraverso una vera e propria eccellenza come la Bsp Pharmaceuticals. Colgo l’occasione per complimentarmi con il Presidente Aldo Braca per la capacità imprenditoriale dimostrata nel settore della ricerca (l'intervento del sindaco Coletta alla Bsp).

Il piano per Astrazeneca: si inizia dai 55enni a scalare

Sono in arrivo anche sul territorio pontino le dosi di siero Astrazeneca, che saranno destinate a partire dai 55enni a scalare. Si procederà in questo caso alla somministrazione per anno di nascita. In questa fase della campagna vaccinale però la Asl conta di inserire anche alcune categorie sanitarie che erano rimaste fuori, come i medici liberi professionisti, gli odotontoiatri e i farmacisti. Questi ultimi, under 55, potrebbero essere vaccinati proprio con Astrazeneca. Si conta inoltre di aprire un'altra sede vaccinale nella città di Latina, che potrebbe essere collocata nella struttura del centro sociale di via Vittorio Veneto (qui tutti i dettagli).

Vaccini: iniziata la somministrazione agli over 80

Al via nel Lazio la campagna di vaccinazione agli over 80. In circa una settimana sono state circa 230mila le prenotazioni in tutta la regione (circa 10mila i domiciliari), quasi 20mila solo nel territorio pontino. La somministrazione delle dosi ha preso il via nella mattinata al Goretti e negli altri 4 punti vaccinali che sono distribuiti al momento sul territorio provinciale (sono 12 in totale; gli altri ancora non sono stati attivate perché mancano le dosi di vaccino). Grande soddisfazione è stata espressa dai primi vaccinati over 80 che ieri mattina hanno raggiunto la tecnostruttura del Goretti dove sono state inoculate alcune delle prime 270 dosi che ieri erano previste in provincia (qui la notizia completa).

Le somministrazioni in provincia e nel Lazio

La giornata di ieri, 9 febbraio, si è chiusa con poco più di 8.300 nuove vaccinazioni in tutta la regione. In provincia di Latina sono state, secondo l'aggiornamento delle 20.40, poco meno di 600. In totale nella regione sono state somministrate 248.827 dosi, di cui 112.609 complete di seconda dose, mentre il dato provinciale è arrivato complessivamente a 13.585, di cui 6.200 persone vaccinate anche con la seconda dose.

Si vaccina a 100 anni: simbolo della campagna

E’ stata la signora Angela, 100 anni, il simbolo della prima giornata di vaccinazione nel Lazio di ieri. Nata nel 1921, si è vaccinata nel presidio di Palestrina, in provincia di Roma (Asl Roma/5): è un ex insegnante che ha dato la carica a tutti gli operatori, riferisce l'assessorato alla Sanità della Regione Lazio.

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento