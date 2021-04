Coronavirus a Latina e nel Lazio, il bollettino dei contagi. In provincia oltre 90 ricoveri in una settimana

Stabile ma ancora elevato il numero di contagi in provincia di Latina: sono stati ieri 143 su circa 1.200 test, tra antigenici e tamponi. Un numero in linea con i 147 casi del giorno precedente ma a cui si aggiungono due decessi, mentre sono stati accertati 160 guariti-

Il bollettino della Asl di sabato 10 aprile riporta nuovi casi in 21 comuni pontini, 38 solo nella città di Latina, 16 invece nel comune di Aprilia e in quello di Cisterna mentre negli altri comuni si registrano numeri a una sola cifra. Il totale del mese di aprile arriva già a 1.553 positivi, contro i 1.225 dei primi 10 giorni del mese precedente.

Il bilancio dei decessi e dei ricoveri in provincia

A preoccupare è la pressione sull'ospedale: ancora 24 ricoveri nelle ultime 24 ore, che arrivano complessivamente a 97 da lunedì. Sono due le vittime del covid riportate nel bollettino, due pazienti di 81 anni e con patologie pregresse, uno dei quali era residente a Pontinia un altro fuori provincia. In totale si contano 19 decessi tra i residenti della provincia dall’inizio di aprile e 480 in oltre un anno di pandemia.

Tutti i dati del covid dall'inizio della pandemia

C'è un quadro dettagliato dei contagi dall’inizio dell’epidemia sul territorio della nostra regione. E’ quello che emerge dal monitoraggio effettuato dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio e reso noto dall'Unità di crisi. Secondo i dati raccolti sui casi l'età media è di 45 anni e i contagiati sono equamente ripartiti tra maschi (48,7%) e femmine (51,4%). E' emersa anche una distribuzione in percentuale dei casi nelle singole Asl secondo cui si è registrato il 9,4% dei contagi nella Asl di Latina. Lo studio del Seresmi ha inoltre calcolato la percentuale di decessi, di guariti e di pazienti ricoverati sul totale dei casi trattati fino ad ora (tutti i dettagli).

Il bollettino della regione Lazio

Intanto nel Lazio la situazione non accenna a migliorare e nonostante la regione si trovi in zona arancione, ieri ha registrato 1.463 casi positivi, 35 decessi e 980 guariti su oltre 18mila tamponi e circa 18mila antigenici per un totale di oltre 37mila test. Sono stati poi accertati 35 decessi e 980 guariti. Aumentano i contagi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i decessi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. Nel complesso, alla giornata del 10 aprile, sono 52.389 gli attuali casi positivi nel Lazio, di cui 48.885 sono in isolamento domiciliare, 3118 sono ricoverati non in terapia intensiva, 386 s trovano in terapia intensiva, 7.014 sono i pazienti deceduti e 240.640 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 300,043 casi.

Il punto sui vaccini e le prenotazioni per fasce di età

Alla data di oggi, domenica 11 aprile, secondo l'aggiornamento delle 9, si contano nel Lazio 1.287.199 somministrazioni complessive di vaccino e 370.774 cittadini vaccinati con doppia dose.In provincia di Latina la Asl ha invece somministrato 84.909 dosi e le persone che hanno completato la vaccinazione sono 25.300. Intanto nella giornata del 10 aprile, dalla mezzanotte si sono aperte le prenotazioni per la fascia 62-63 anni. Nelle prime 12 ore sono state ben 33mila le prenotazioni arrivate sul portale della Regione, mentre la fascia di età tra i 70 e i 79 anni ha ormai superato le 400mila prenotazioni.

Contagi tra i braccianti agricoli: tamponi nelle aziende

Un vertice si è tenuto in Prefettura per affrontare la delicata questione della diffusione dei contagi da coronavirus tra i braccianti indiani che lavorano in diverse aziende del territorio. Obiettivo: fare il punto sulle criticità del territorio e pianificare azioni di contrasto. Intanto l’Azienda sanitaria ha predisposto un'operazione di screening direttamente nelle aziende agricole (qui la notizia completa).

Quattro avvocati positivi al Covid

Altro tema importante quello della diffusione del coronavirus tra gli avvocati del Foro di Latina: sono quattro, il dato si aggiorna ancora, i professionisti risultati positivi negli utlimi giorni. Una riunione di emergenza si è tenuta nel pomeriggio di ieri in Tribunale tra il presidente Caterina Chiaravalloti, il commissario straordinario dell’Ordine degli avvocati Giacomo Mignano (che aveva richiesto l’incontro) e il responsabile del Dipartimento prevenzione della Asl Antonio Sabatucci per adottare misure anti Covid all’interno del Palazzo di giustizia alla luce dei contagi tra gli avvocati pontini. Il quotidiano assembramento che si crea in piazza Buozzi, infatti, impone una nuova regolamentazione delle udienze (qui la notizia completa).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento