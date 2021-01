Coronavirus, il covid accelera ancora: 1746 casi nel Lazio di cui 382 in provincia

La curva che sembrava rallentare negli ultimi giorni ha subito un nuovo picco sconcertante: ieri, 10 gennaio, i casi di covid sul territorio pontino sono stati ben 382 secondo il bollettino Asl. Si tratta di contagi distribuiti complessivamente in 25 comuni, con numeri importanti nella città di Latina, che conta 87 positivi, a Formia, dove sono invece 40, ad Aprilia che ne registra 44. Ma ci sono poi altri 27 nuovi contagi a Cisterna, 25 a Minturno, 22 a Pontinia, 20 a Terracina, 18 a Sezze e molti altri nel resto dei comuni coinvolti.

Coronavirus Latina, il bilancio dei nuovi contagi e dei decessi

Il bilancio è ancora dunque non incoraggiante. Dall'inizio del 2021 i nuovi positivi in provincia sono stati 2242, nell'ultima settimana 1663. Ancora un decesso nelle ultime 24 ore: un paziente che era residente a Sezze e che aeva 62 anni. Per quanto riguarda le vittime del covid, sono stati 280 nei dieci mesi di pandemia, 29 solo nel mese di gennaio.

Coronavirus Lazio: aumentano ricoveri e terapie intensive

Nel Lazio sono stati invece 1746 i nuovi casi registrati nella giornata di domenica 10 gennaio,a fronte di un numero più basso di tamponi processati (quasi 12mila e 276 in meno). I decessi sono stati 17 mentre sono stati 1113 i guariti. Sono però aumentati nelle ultime 24 ore i ricoveri e le terapie intensive, ed è cresciuto anche il rapporto tra positivi e tamponi che è arrivato ora al 14% (si attesta però al 6,3% se si considerano anche i test antigienici). Tra le province del Lazio, con l'eccezione di Roma, è quella di Latina a registrare il numero di contagi più elevato: 382 a fronte dei 126 nuovi positivi di Frosinone, dei 92 di Viterbo e dei 52 di Rieti. Complessivamente sfiorano quota 180mila i contagi totali della regione da inizio pandemia, di cui 79mila attuali positivi. I ricoveri ad oggi sono 2850 (26 in più rispetto alla giornata di sabato), 323 le terapie intensive (13 in più); i guariti sono saliti a 96745 e i decessi a 4131.

Vaccino Lazio: superate le 68mila dosi

Il Lazio ha somministrato complessivamente 68438 dosi di vaccino Pfizer. Il dato è stato aggiornato dall'assessorato alla Sanità della Regione Lazio alle 18 di ieri. In provincia di Latina i vaccinati sono 3779 le somministrazioni effettuate a personale sanitario, operatori e ospiti delle Rsa e medici di medicina generale L'ultimo dato disponibile della Regione rileva che il 61% delle dosi è stato somministrato a donne e il 39% a uomini.

Scuole: anche gli studenti di Latina si mobilitano

Nel Lazio, a causa dell'andamento della curva dei contagi, le lezioni in presenza alle scuole superiori sono slittate al 18 gennaio, salvo indicazioni diverse decise dal Governo nazionale. Ma la Rete degli studenti medi di Latina entra in azione e aderisce alla mobilitazione regionale organizzata dal sindacato per la giornata di oggi, 11 gennaio. Quello che viene richiesto è un “piano dettagliato, attuabile e sicuro per il proseguimento della didattica nell’anno scolastico 2020\2021, un piano sui trasporti che permetta la mobilità in sicurezza ed efficienza, oltre che un tracciamento funzionale del contagio nella comunità studentesca” (qui la notizia).

Coronavirus: come si muovono i contagi nel Lazio

L'’8,8% dei casi registrati da inizio pandemia nel Lazio sono stati accertati nella provincia di Latina. Gli altri, secondo il Monitoraggio DEP - SERESMI, sono così distribuiti: il 18,3% nella Asl Roma 1, il 20,9% nella Asl Roma 2, l'11% nella Asl Roma 3, il 4,8% nella Asl Roma 4, il 9,3 nella Asl Roma 5, il 10,6% nella Asl Roma 6, l'8,1% nella Asl di Frosinone, il 3% nella Asl di Rieti e il 5,4% nella Asl di Viterbo. Dei casi finora confermati l'età mediana è di 46 anni, equamente ripartiti tra maschi (51,4%) e femmine (48,6%). E ancora, il 76,3% dei positivi è stato individuato da attività di screening e di contact tracing, mentre il 96,2% dei casi attualmente positivi è in isolamento domiciliare, il 3,6% è in ricovero ospedaliero e lo 0,2% è ricoverato in terapia intensiva. Si registra il 45,9% di guariti e il 2,2% di decessi.

Coronavirus, le altre notizie

