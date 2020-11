Coronavirus, la situazione in provincia e nel Lazio. D'Amato: "Basta assembramenti"

Cinque decessi e 167 nuovi contagi. E' il bilancio di un'altra giornata, quella del 10 novembre, riportato nel bollettino della Asl. I positivi attuali arrivano dunque a 4110, di cui 3934 seguiti in isolamento domiciliare e 176 ricoverati, in lieve calo rispetto al giorno precedente. I guariti arrivano complessivamente a quota 1224 (35 in più nelle ultime 24 ore) mentre l'indice di prevalenza (numero di positivi ogni 10mila abitanti) è salito a 94,13.

Coronavirus Latina, nuovi casi in 23 comuni pontini

Sono 23 i comuni coinvolti dai nuovi casi, con un picco che questa volta riguarda la città di Aprilia, che conta 40 positivi. Gli altri contagi sono stati accertati a Latina (33), Castelforte (1), Cisterna d (22), Cori (7), Fondi (6), Formia (3), Gaeta (3), Itri (4), Lenola (1), Minturno (7), Norma (1), Pontinia (3), Ponza (1), Priverno (2), Prossedi (2), Roccagorga (4), Sabaudia (3), Santi Cosma e Damiano (5), Sermoneta (3), Sezze (6), Sperlonga (1) e Terracina (9).

Nei primi 10 giorni di novembre 26 decessi in provincia

Altri cinque pazienti deceduti fanno salire il totale a 81 dall'inizio della pandemia. Si tratta di due persone residenti ad Aprilia di 87 e 84 anni, altre due di Latina di 75 e 80 anni e uno di Gaeta di 79 anni. Ventisei degli 81 decessi sono avvenuti solo nei primi 10 giorni del mese di novembre, ma a questi se ne aggiungono altri sei di pazienti trattati a Latina ma provenienti da fuori provincia. Proprio Aprilia e Latina sono le due realtà che hanno registrato fino a questo momento il maggior numero di cittadini che hanno perso la vita a causa del covid: sono 16 infatti i deceduti nel primo caso, 14 nel capoluogo, altri 11 a Fondi, 10 a Itri.

Il punto sui contagi del sindaco e del responsabile del dipartimento di prevenzione

Il punto della situazione sui contagi con il sindaco di Latina Damiano Coletta e il responsabile del dipartimento di prevenzione della Asl pontina Antonio Sabatucci in una diretta Facebook. Sabatucci ha spiegato anche come funziona il contact tracing quando si trova un nuovo positivo e quanto è complesso il lavoro a causa dell'elevato numero di contagi (i dettagli)

Tutti i numeri del Lazio: 29mila tamponi e 2600 casi

Nel Lazio oltre 29mila tamponi con 2608 positivi, 36 morti e 257 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi scende all'8,8%, ma sale il numero dei ricoverati (+24) e dei pazienti che si trovano in terapia intensiva (+20). Sono 55589 gli attuali positivi in tutta la regione, con 52547 persone che sono in isolamento domiciliare. I contagi totali sono 70575, i guariti 13521 e i decessi 1465. Del totale dei nuovi positivi giornalieri, 1549 sono stati registrati nella Capitale e altri 466 nel resto della provincia di Roma. Nelle altre 4 province in totale sono 593: oltre 167 del territorio pontino, ci sono 201 nuovi casi a Frosinone, 151 a Viterbo, 74 a Rieti.

Coronavirus Lazio: accordo per test nelle farmacie

E' stato siglato l’accordo tra la Regione e Federfarma Lazio che prevede di eseguire nelle farmacie i test sierologici e gli antigenici rapidi. "Viene riconosciuto il ruolo delle farmacie e dei suoi operatori in prima linea nella lotta e il contrasto al Covid - commenta l'assessore regionale D'Amato - Una sinergia importante con le farmacie laziali, che ancora una volta si sono dimostrate un punto di riferimento per i cittadini sul territorio. Si sta lavorando per dare maggior sicurezza ai cittadini e agli operatori sanitari che lavorano nelle farmacie”.

D’Amato: “Basta assembramenti, prevedo un peggioramento”

“Basta assembramenti. Comprendo la voglia di tornare alla normalità, ma non si è capito che siamo in una situazione di guerra alla pandemia e tali comportamenti aiutano solo il virus a colpire di più - ha dichiarato ancora l'assessore D'Amato - Non facciamo il medesimo errore fatto in estate con il 'tana libera tutti' di cui oggi stiamo pagando le conseguenze. Stiamo facendo uno sforzo enorme per la tenuta del sistema ospedaliero, ma se i comportamenti sono questi prevedo che rapidamente andremo incontro a un peggioramento. La rete ospedaliera, già sotto stress, non può tenere all'infinito e l'arma che abbiamo a disposizione più forte è quella del rigore nei comportamenti".

La conferenza dei sindaci in provincia

Conferenza dei sindaci nella giornata di lunedì scorso alla presenza del direttore generale della Asl Giorgio Casati per fare il punto sui contagi, l'organizzazione della rete ospedaliera, la diagnostica, la scuola e la risposta alle misure restrittive adottate sul territorio. "A Latina registriamo casi che hanno un incremento lineare tendente al plateau ma non esponenziale come in altre province e questo va ricondotto alle misure prese in ambito provinciale a settembre. Abbiamo goduto di qualchegiorno di vantaggio” ha spiegato il direttore Casati (qui tutti i dettagli della notizia).

Coronavirus, le altre notizie

