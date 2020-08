Coronavirus: in provincia due casi, 23 nel Lazio: 10 di ritorno dall'estero

Due contagi, a Latina e a Pontinia, nel bollettino Asl di ieri, martedì 11 agosto. Si tratta di un ragazzo di rientro dalla Svizzera per il quale è in corso l'indagine epidemiologica e di un uomo di nazionalità indiana, con link riferito a un caso già noto e isolato. Entrambi i pazienti sono al momento trattati a domicilio. Il quadro complessivo della provincia di Latina vede dunque aumentare a 629 i casi da inizio pandemia. Resta stabile a 533 il numero di guariti e quello dei deceduti che è di 33 dall'inizio dell'emergenza sanitaria.Gli attuali positivi sono saliti dunque a 59, con 29 dei pazienti che sono al momento ricoverati.

Coronavirus Lazio: ancora 23 casi, 10 dall'estero

Si contano invece, nella giornata di ieri, 23 i nuovi casi nel Lazio, quattro dei quali provengono dal Cas Mondo Migliore di Rocca di Papa (Asl Roma 6) e 10 sono invece di importazione o riguardano giovani di rientro dalle vacanze all'estero: tre i casi di rientro da Albania, tre dall'India, un caso da Ibiza e uno da Corfù, un caso da Svizzera e un caso da Romania. “Test rapidi sui rientri dalle zone europee ad alta incidenza come la Spagna", ha commentato l’assessore Alessio D’Amato, che ha lanciato un appello ai ragazzi: “Ai giovani dico usate la mascherina e non fatevi fregare dal Covid”.

Coronavirus Lazio, 8883 casi totali

Arrivano dunque, nel Lazio, a 8883 i contagi totali, con gli attuali positivi che aumentano a 1101: di questi, 889 sono in isolamento domiciliare, 203 sono ricoverati non in terapia intensiva e 9 sono in terapia intensiva. I guariti sono arrivati a 6915, mentre sono 867 i decessi.

Lazio: dal 1° settembre ripartono gli eventi sportivi e riaprono i nidi

Dal 1° settembre nel Lazio ripartono gli eventi sportivi e riaprono gli asili nido. La Regione Lazio ha emanato una nuova ordinanza e specifiche linee guida. Per quanto riguarda lo sport si tratta però di eventi con un massimo di 1000 spettatori per stadi all'aperto e di 22 per le strutture al chiuse (qui la notizia). Per i nidi invece, tra le misure anticovid che verranno adottate, ci saranno ingressi e uscite su turni, test sierologici al personale, sanificazione degli ambienti (qui la notizia).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus: le altre notizie

Articolo in aggiornamento