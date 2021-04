Coronavirus: contagi in crescita a Latina e nel Lazio, aumentano le terapie intensive

Curva in salita in provincia, con 203 nuovi casi riportati nel bollettino di ieri, 11 aprile, e un boom di contagi nella città di Latina. Più della metà dei nuovi positivi si concentrano in tre comuni pontini: il capoluogo, che conta addirittura 63 casi, Aprilia con 34 e Cisterna con 18. I positivi sono stati accertati a fronte di circa 1.200 test tra antigenici e tamponi. Soltano sei le nuove guarigioni mentre sono otto i ricoveri.

Il bilancio nei primi giorni di aprile

Nei primi 11 giorni del mese sono già 1.756 le persone risultate positive, a fronte di 1.375 nello stesso arco temporale del mese di marzo. I decessi sono stati invece complessivamente 23, mentre ammontano a 484 dall'inizio della pandemia. Le ultime quattro vittime riportate nel bollettino di ieri: si tratta di pazienti che erano residenti nei comuni di Aprilia, Cori, Formia e Maenza e che avevano 74, 79, 84 e 85 anni.

Nella regione 1.675 nuovi contagi

Su oltre 15mila tamponi e circa 16mila antigenici, per un totale di oltre 32mila test, si registrano nel Lazio ancora 1.675 casi positivi (+212 rispetto alla giornata del 10 aprile), 19 i decessi e 1.985 i guariti. Nel complesso, aumentano i casi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i decessi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale è al 5%. Alla giornata dell'11 aprile sono in totale 52.060 gli attuali casi positivi, di cui 48.600 in isolamento domiciliare, 3.067 ricoverati non in terapia intensiva, 393 ricoverati in terapia intensiva. Sono poi 7.033 i pazienti deceduti e 242.625 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 301718 casi.

Tutti i dati del covid dall'inizio della pandemia

C'è un quadro dettagliato dei contagi dall’inizio dell’epidemia sul territorio della nostra regione. E’ quello che emerge dal monitoraggio effettuato dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio e reso noto dall'Unità di crisi. Secondo i dati raccolti sui casi l'età media è di 45 anni e i contagiati sono equamente ripartiti tra maschi (48,7%) e femmine (51,4%). E' emersa anche una distribuzione in percentuale dei casi nelle singole Asl secondo cui si è registrato il 9,4% dei contagi nella Asl di Latina. Lo studio del Seresmi ha inoltre calcolato la percentuale di decessi, di guariti e di pazienti ricoverati sul totale dei casi trattati fino ad ora (tutti i dettagli).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento