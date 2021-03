Coronavirus, l'analisi a Latina e nel Lazio: contagi raddoppiati in tre settimane. Rischio zona rossa

In provincia curva sostanzialmente stabile, ma cresce la preoccupazione per le scuole. Nella regione aumentano i ricoveri ed è boom di nuovi casi

Curva stabile in provincia di Latina ma nel resto del Lazio è boom di casi. I numeri insomma, non possono far stare tranquilli e la regione si prepara a nuove restrizioni.

I contagi in provincia

Il bollettino della Asl di Latina ha segnalato ieri 150 nuovi casi distribuiti in 18 comuni pontini, con una crescita di contagi in particolare nel Comune di Fondi (31), che ha il dato più elevato. Ma una crescita a due cifre di nuovi casi c'è anche a Latina (20) e nei comuni di Cisterna e Aprilia (entrambi con 16 casi), Pontinia (15) e Terracina (10). Il totale è di 1375 positivi solo a marzo. Altre due le vittime, si tratta di pazienti di 85 e 87 anni, residenti rispettivamente a Latina e Priverno, che fanno salire a 16 il totale dei morti nel mese di marzo in provincia e a 427 in questo anno di pandemia.

Coronavirus Lazio: boom di contagi

Nell'intera regione i nuovi casi sono 884 in più rispetto alle scorse 24 ore, per un totale di 1800 su 39mila test totali. Ci sono poi 16 decessi e 1322 guariti. Aumentano i ricoveri di 12 unità. Crescono ancora e sono quasi arrivati a 40mila gli attuali positivi in tutto il Lazio con 2088 ricoverati e 258 terapie intensive occupate. Hanno superato la soglia dei 250mila i contagiati in questo anno di pandemia, mentre sono quasi 205mila le persone che sono poi guarite; 6130 i deceduti.

D’Amato: “Valore Rt a 1.3, zona rossa possibile”

Per il Lazio la prospettiva potrebbe essere addirittura quella di una zona rossa. “Il valore Rt è a 1.3 la zona rossa è possibile per il superamento del valore 1.25, anche se l’incidenza è sotto soglia e anche i tassi di occupazione dei posti letto sono entro la soglia di allerta” ha commentato l’assessore regionale Alessio D’Amato in riferimento ai dati.

L'analisi dei dati nella regione

"I dati del contagio sono in aumento e raggiungono i livelli di due mesi fa, con un trend di crescita rispetto alle due settimane precedenti. Lo scenario è previsto in netto peggioramento". E' la comunicazione dell'Unità di crisi della Regione Lazio che analizza la situazione attuale dei contagi covid sul territorio e aggiungendo che "bisogna mantenere altissimo il livello di guardia. Non è possibile concedersi nessuna distrazione, il virus con le sue varianti sta riprendendo vigore, la priorità è quella di interrompere ora la catena di trasmissione". Quello che risulta evidente è che in tre settimane i contagi sono raddoppiati. Mercoledì 17 febbraio i positivi registrati erano 871. Sette giorni dopo, il 24 febbraio, erano saliti a 1.188. Il 3 marzo erano 1.520 e ieri, 10 marzo, ben 1.654, ieri appunto 1800. Il 24 febbraio è stato il giorno che ha segnato l'inversione della curva degli attualmente positivi, che in tre mesi erano scesi da oltre 90mila a 34.880. Il 25 febbraio è iniziata dunque la risalita e oggi siamo di fatto a poco meno di 40mila.

Latina, tra variante inglese e contagi nelle scuole: nuova riunione in prefettura

Dopo i nuovi casi di variante inglese nella provincia di Latina, accertati in questi giorni anche tra i positivi di una scuola, nello specifico un istituto secondario di primo grado del comune di Pontinia, la Asl farà di nuovo il punto sulla situazione degli istituti scolastici con la prefettura per analizzare i dati e comprendere se è sufficiente a contenere la diffusione del covid solo con le quarantene. Il sospetto, del resto, è che la variante sia ormai dilagata anche tra i comuni pontini e che sia però difficilmente identificabile dai test rapidi.

Alla Asl la sperimentazione del vaccino Reithera e dei monoclonali

Una giornata importante quella del 9 marzo per la Asl di Latina, scelta per le fasi 2 e 3 della sperimentazione del vaccino Reithera e per l'utilizzo degli anticorpi monoclonali. "Due importanti riconoscimenti che ci pongono in prima linea nella lotta al covid” ha commentato Visconti che, insieme alla dottoressa Mirian Lichtner, direttrice del reparto Malattie Infettive dell'ospedale Goretti, e al dottor Francesco Equitani direttore del centro trasfusionale del nosocomio di Latina, hanno illustrato i particolari nel corso di una conferenza stampa (qui i dettagli).

