Coronavirus, in provincia calano i casi ma dall'inizio di gennaio ci sono oltre 2400 nuovi contagi

Comincia a calare, dopo i picchi dei giorni scorsi, la curva del covid a Latina, ma ci vorrà ancora del tempo per capire se si tratta di una tendenza stabile. I dati comunicati dalla Asl pontina attraverso il bollettino di ieri, 12 gennaio,indicano 106 nuove infezioni scoperte sul territorio, il secondo dato più baasso dall'inizio del mese dopo i 92 contagi del primo gennaio. La provincia conta 2.467 positivi registrati solo nel mese di gennaio 2021, una media cioè di oltre 200 casi giornalieri, mentre sono complessivamente 17.011 dall'inizio della pandemia..

Il bollettino di Latina

I maggiori contagi sono concentrati tra Aprilia, che ne conta 28, e la città di Latina, che ne conta invece 24. I guariti riportati nel bollettino di ieri sono 122, due invece le vittime nelle ultime 24 ore, una di 61 anni e l'altra di 87 amni, residenti rispettivamente a Formia e a Latina. Le vittime sono state 32 dall'inizio di gennaio e 283 da marzo ad oggi.

Lutto nell’Arma, muore di covid un giovane appuntato dei carabinieri

Il covid ha fatto una vittima anche nell'Arma dei carabinieri. Ha perso la vita l’appuntato scelto Alessandro Cosmo. Il militare, che aveva compiuto 53 anni lo scorso 3 gennaio, era addetto al Nucleo Informativo del comando provinciale di Latina. Si è spento nelle scorse “a causa delle complicanze di una polmonite da coronavirus”, presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Profondo cordoglio è stato espresso dal comandante generale Giovanni Nistri e da tutta l’Arma (qui la notizia).

D'Amato: "Pronti a vaccinare sette giorni su sette h24"

L’assessore alla Sanità Alessio D’Amato ha fatto il punto sui vaccini nella commissione regionale che si è tenuta il 12 gennaio. Il Lazio chiede di spingere sull'acceleratore della fornitura. Per le somministrazioni, ha detto l'assessore, "siamo pronti a vaccinare sette giorni su sette h24, a mettere in campo 4.500 medici di medicina generale e 1.500 farmacie, ma servono le dosi” (qui la notizia). Intanto, guardando ai numeri, la regione ha somministrato complessivamente 79.466 dosi di vaccino Pfizer, mentre la provincia di Latina 4409, oltre 300 in più rispetto alla giornata precedente.

Scuola, i sindacati al prefetto: "Le proiorità per un rientro in sicurezza"

Presidi sanitari fuori e dentro le scuole, trasporti potenziati e dedicati esclusivamente a docenti e alunni, turno unico con ingresso sorvegliato a scaglioni per evitare assembramenti: queste alcune delle priorità in vista di un rientro in classe il prossimo 18 gennaio per gli studenti delle superiori. I sindacati della scuola della provincia di Latina hanno presentato le misure al prefetto Maurizio Falco nel corso di un tavolo che si è riunito nei giorni scorsi.

Coronavirus Lazio, 1381 nuovi positivi

Sono 1381 i casi positivi nel Lazio registrati il 12 gennaio, con oltre 2700 tamponi in più rispetto al giorno precedente (in totale sono stati oltre 13mila). I decessi nelle scorse 24 ore sono stati 42, 1633 i guariti. Sono lievemente in calo i ricoveri ma aumentano le terapie intensive; il rapporto tra positivi e tamponi scende ulteriormente al 10%, ma, spiega l’assessore regionale D’Amato: “se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%”. Hanno superato quota 182mila i contagiati totali dal Covid-19 nel Lazio in questi 10 mesi di pandemia; quasi 100mila le persone che sono guarite, mentre i decessi sono stati 4218. Al momento i positivi sono 78587; i ricoveri 2871 e le terapie intensive 326.

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento