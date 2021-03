Coronavirus, nel Lazio aumentano decessi, ricoveri, terapie intensive e nuovi contagi

In provincia di Latina registrati solo 55 casi ma con un numero più basso di test effettuati. E lunedì parte la zona rossa in tutta la regione

Ricoveri, decessi e terapie intensive in aumento nel Lazio nelle ultime 24 ore alla vigilia dell’inizio della zona rossa che partirà lunedì. Sono 1757 i nuovi casi in tutta la regione a fronte, però, di un numero più basso di tamponi: i test totali effettuati sono stati più di 38mila, di cui oltre 14mila molecolari (-2009) e oltre 23mila antigenici. I decessi nelle scorso 24 ore sono stati 24 (+8), 757 i guariti; ancora in aumento i ricoveri (+40) così come e le terapie intensive (+12). “Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4% - ha detto l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato -. Il valore RT a 1.3 e incidenza a 173 per 100 mila abitanti, tasso di occupazione dei posti letto delle terapie intensive a 28% e tasso di occupazione dei posti letto di area medica a 32%. Aumento del numero dei focolai di trasmissione da 233 a 322”.

Per quanto riguarda la provincia di Latina 55 i nuovi contagi registrati a fronte di un minor numero di test molecolari e rapidi effettuati, meno di 500 test mentre i tamponi molecolari analizzati nel laboratorio sono stati appena 90.

Il bollettino della Asl in provincia di Latina

A Latina città si registrano 16 contagi, altri 8 a Terracina, 7 invece a Fondi. Il bollettino di oggi riporta anche 42 guariti e due decessi a Fondi e Pontinia che fanno salire a 18 il numero di vittime del mese. Sono 1430 i casi di positività dall'inizio di marzo.

Lazio in zona rossa

Lazio in zona rossa: mentre si attende l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza ad anticipare il doppio passaggio è stato il presidente della Regione Nicola Zingaretti: “Saranno importanti comportamenti responsabili, da lunedì anche la regione Lazio sarà chiamata giustamente a rispettare le regole della zona rossa - ha detto -. Sarà quindi ancora dura ma con le armi della campagna vaccinale ce la faremo”. Le nuove restrizioni in vigore da lunedì 15 marzo (qui la notizia).

Coronavirus: i dati di oggi in tutta Italia

Coronavirus Lazio: i dati nelle singole province

Nella Capitale sono oggi 884 i contagi, mentre nel resto della provincia di Roma se ne contano altri 408. In totale nelle altre 4 province laziali i casi sono 465, di cui appunto 55 nel territorio pontino; sono 275 nella provincia di Frosinone, 89 in quella di Viterbo e 46 in quella di Rieti.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 12 marzo

Superano quota 40mila gli attuali positivi in tutto il Lazio dove i contagiati totali da inizio pandemia sono 252mila; più di 205mila persone sono poi guarite, sono 6154 i deceduti. Allo stato attuale i ricoverati sono arrivati a 2128 e sono 270 invece le terapie intensive occupate.

A Latina già somministrate 2400 dosi del lotto di Astrazeneca ritirato

E' arrivato anche a Latina il lotto del vaccino anti covid di Astreneca (ABV2856) che è stato ritirato ieri, 11 marzo, su tutto il territorio nazionale e di cui è stato vietato l’utilizzo. A confermarlo è stato Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna vaccinale della Asl di Latina, che ha fatto il punto insieme al sindaco Coletta nel corso di una diretta sulla pagina Facebook del Comune. "Sono state 2.400 le dosi inoculate a diversi soggetti tra il 15 e il 24 febbraio. Sono trascorsi già molti giorni e non abbiamo avuto segnalazioni di effetti collaterali. Mi sento quindi di rassicurare la popolazione. Ma annuncio che da domani la Asl provvederà a fare una chiamata attiva a chi è stato sottoposto a vaccino con quello specifico lotto” (qui la notizia completa).

Vaccini, D'Amato avverte: "Scorte solo per una settimana"

Continuano le prenotazioni dei vaccini a Latina e in tutto il Lazio. Dalla mezzanotte di oggi, 12 marzo, sono già oltre 47.700 gli utenti che hanno prenotato la somministrazione del siero anti covid nella fascia 75-74 anni. Ma l'assessore D'Amato non nasconde una certa preoccupazione e avverte: "Abbiamo scorte per una settimana" (i dettagli).

Latina, tra variante inglese e contagi nelle scuole: nuova riunione in prefettura

Dopo i nuovi casi di variante inglese nella provincia di Latina, accertati in questi giorni anche tra i positivi di una scuola, nello specifico un istituto secondario di primo grado del comune di Pontinia, la Asl farà di nuovo il punto sulla situazione degli istituti scolastici con la prefettura per analizzare i dati e comprendere se è sufficiente a contenere la diffusione del covid solo con le quarantene. Il sospetto, del resto, è che la variante sia ormai dilagata anche tra i comuni pontini e che sia però difficilmente identificabile dai test rapidi.