Coronavirus: nel Lazio sfiorati i 3mila ricoveri. In 24 ore 49 decessi, mai così tanti

"Non bisogna proprio in questo momento abbassare la guardia. Rimane indispensabile raffreddare la curva dei contagi e mantenere il massimo rigore nei comportamenti. Rimane alta la pressione nella rete ospedaliera che sfiora quasi i 3 mila ricoveri covid". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato commenta i dati dei nuovi contagi di tutto il Lazio del 12 novembre::2686 nuovi positivi, di cui 122 in provincia di Latina. Un dato che, per il territorio pontino, risulta in linea con quello degli ultimi giorni ma che per la provincia segna ancora un tragico bilancio di decessi: sono sette in 24 ore.

I nuovi positivi in provincia: dati e distribuzione

I nuovi casi di ieri sono stati registrati in 22 diversi comuni con il dato più elevato nella città di Latina dove si contano 24 nuovi contagi. Gli altri sono stati accertati ad Aprilia (15), Castelforte (2), Cisterna (3), Cori (5), Fondi (6), Formia (9), Lenola (1), Minturno (9), Monte San Biagio (3), Pontinia (6), Prossedi (1), Priverno (4), Roccagorga (7), S. Felice Circeo (1), Sabaudia (3), Santi Cosma e Damiano (1), Sermoneta (6), Sezze (5), Sonnino (1), Sperlonga (1) e Terracina (9). Sono 4230 gli attuali positivi con 4062 persone trattate a domicilio e 168 ricoverate. I pazienti guariti sono invece 82 in più rispetto al giorno precedente, per un totale di 1339. I casi totali dall'inizio della pandemia sono infine 5658 con un indice di prevalenza di 96,36.

Coronavirus Latina: si aggrava il bilancio dei decessi

I decessi totali sono 89 in provincia di Latina, più di un terzo sono stati registrati però proprio in questi primi giorni del mese di novembre. Nelle scorse 24 ore sono deceduti sette pazienti residenti rispettivamente nei comuni di Fondi, Lenola, Minturno, Priverno, Terracina e due a Sezze annunciati dal Comune.

Stretta sugli assembramenti: il Comune di Latina chiude Capoportiere

Una circolare del Viminale diramata nei giorni scorsi ha spinto il prefetto Maurizio Falco a convocare in videoconferenza i sindaci dei 33 comuni pontini per fare il punto sulle misure anti contagio e soprattutto sui luoghi a rischio assembramento che dovranno essere monitorati con particolare attenzione soprattutto nei fine settimana. Il primo effetto della circolare del ministero dell'Interno è stata un'ordinanza del Comune di Latina che dispone la chiusura di piazzale Loffredo a Capoportiere. In tutta la provincia però saranno intensificati i controlli delle polizie locali e delle altre forze dell'ordine nelle zone più frequentate. A Lenola il sindaco ha emesso invece una particolare ordinanza restrittive che individua alcune zone cittadine più a rischio disponendo una serie di divieti.

Pazienti dalla Campania verso gli ospedali pontini: scoppia il caso

Pazienti covid in arrivo in provincia dalla Campania. Due episodi si sono verificati nei giorni scorsi al Goretti di Latina e al Dono Svizzero di Formia. Si tratta di due pazienti contagiati che hanno raggiunto gli ospedali di Latina e di Formia rispettivamente a bordo di un'ambulanza privata e di un'auto. Episodi su cui è intervenuto oggi il direttore generale della Asl di Latina Giorgio Casati interpellato dall'agenzia di stampa Dire. “La disperazione spinge a fare azioni che si rivelano non corrette. D'altronde quando i pazienti arrivano al pronto soccorso e stanno male devi soccorrerli" (la notizia)

Coronavirus Lazio: 2686 casi e 49 decessi

Aumentano i tamponi ma aumentano ancora i casi nella regione: a fronte di oltre 29mila test processati sono stati riscontrati ieri 2.686 nuovi contagi, con un aumento anche dei decessi che sono stati 49 mentre i guariti sono stati 301. Il rapporto tra tamponi e positivi resta sempre intorno al 9%. Quasi 60mila gli attuali positivi nel Lazio (59916 per la precisione). con 56707 persone seguite in isolamento domiciliare e 2953 (+40) pazienti ricoverati. Le terapie intensive covid sono 259 le terapie intensive, i decessi 1552, i guariti 14.269. I contagi totali infine 75.740. Per quanto riguarda i numeri delle provincie, dei casi totali accertati ieri 1239 sono nella Capitale e altri 605 nel resto della provincia di Roma. Nelle altre 4 province sono 842 i contagi, di cui 122 nella Asl di Latina, 305 a Frosinone, 235 a Viterbo e 180 a Rieti. Latina, come si evince dai dati, ha riportato il numero più basso di casi.

Coronavirus: ancora un positivo nella Top Volley Cisterna

La Top Volley Cisterna ha un nuovo positivo. Con una nota la società ha dato comunicazione di un altro caso di covid in squadra, il sesto. “Secondo le disposizioni i contagiati stanno già osservando il periodo di quarantena. La squadra non si sta allenando per sostenere il periodo di isolamento fiduciario” spiegano dalla Top Volley (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

