Coronavirus: nel Lazio 1339 nuovi contagi, la provincia torna a oltre 160

Un nuovo raddoppio di casi per la provincia di Latina. Ieri, domenica 13 dicembre, i contagi sono stati 169 contro gli 85 della giornata di sabato, e tre i decessi per covid. Questi ultimi erano residenti ad Aprilia, Latina e Fondi. Dall'inizio della pandemia le vittime sono 189, solo nel mese di dicembre sono state 42.

Coronavirus Latina: 7529 positivi

Per quanto riguarda i dati generali del territorio pontino: i guariti hanno superato quota 4mila (sono 4075, 28 in più nelle ultime 24 ore), mentre gli attuali positivi sono 7529. Sono saliti ora a 11769 i contagi totali da marzo, con un indice di prevalenza (vale a dire il numero delle persone risultate positive per 10.000 abitanti) arrivato a 205,06.

Coronavirus Lazio: 1339 casi in più e 27 morti

In leggero aumento i casi registrati ieri nel Lazio: sono stati quasi 15mila i tamponi processati (-1271 rispetto a sabato) e 1339 i nuovi contagi (+145). Ma sono stati registrati anche 2021 guariti e 27 decessi (-41). Guardando la situazione generale, diminuiscono i decessi e anche i ricoveri, mentre aumentano le terapie intensive.Sono quasi 140mila i contagi totali accertati in tutto il Lazio dall’inizio della pandemia; ad oggi gli attuali positivi sono 86609. I ricoveri sono 2937, mentre le terapie intensive 341; i guariti da marzo hanno superato quota 50mila, i decessi sono 2938.

D’Amato: “Evitate gli assembramenti o terza ondata inevitabile”

Un appello è arrivato oggi dall’assessore regionale alla Sanità: “Per favore evitate assembramenti altrimenti la terza ondata sarà inevitabile - ha detto Alessio D’Amato -. Lo shopping non deve vanificare gli sforzi fatti. Va mantenuta una linea di rigore”.

Coronavirus: positivi due giocatori del Latina Calcio

Due giocatori del Latina Calcio 1932 positivi al coronavirus. A darne conferma la stessa società questa mattina e poche prima della partita in programma contro il Savoia 1908. Il responso sulla positività dei due calciatori è arrivato sempre oggi dopo i controlli effettuati ieri al gruppo squadra da parte della Federlab, la società incaricata dalla LND di eseguire i tamponi per effetto del nuovo protocollo in vigore da questa settimana (qui i particolari).

Con le Usca Latina si prepara ad affrontare la terza ondata

Le Usca, unità speciali di continuità assistenziale, nate per gestire sul territorio l'emergenza covid, saranno coinvolte in un progetto di implementazione della rete di assistenza legata alla pandemia. Successivamente, come annuncia la Asl, saranno inserite nella gestione della cura dei pazienti cronici della provincia pontina. Il servizio sarà incrementato dopo le festività di Natale e conta di arrivare a regime e di consentire, in previsione di una terza ondata, di gestire a domicilio i pazienti covid sintomatici evitando il sovraccarico dell’ospedale (i dettagli del progetto).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento