Coronavirus: 1.812 casi nel Lazio, 10 morti, ricoveri in aumento. Inizia la zona rossa

I dati aggiornati nella regione e in provincia e il punto sui vaccini. L'assessore D'Amato: "Aspettiamo che arrivino più vaccini per accelerare nelle somministrazioni. Il Lazio è pronto a farne 60mila al giorno”

Sono 820 i casi di covid registrati nell'arco della settimana che si è appena conclusa. Altri 86 riportati nel bollettino della Asl di ieri, domenica 14 marzo, distribuiti in 16 comuni della provincia: 16 a Cisterna e Terracina, 13 a Latina, 11 a Fondi e 10 nella città di Aprilia, solo per citare i comuni con numeri a due cifre.

Il bilancio dei decessi in provincia di Latina

Un altro decesso nelle scorse 24 ore nel territorio pontino, quello di una donna di 89 anni che era residente a Terracina, porta il totale della settimana a 11 morti, lo stesso numero degli scorsi sette giorni. Da inizio pandemia nella provincia di Latina non ce l'hanno fatta 433 pazienti che erano risultati positivi al coronavirus.

Latina e il Lazio in zona rossa: tutte le regole

Latina e il Lazio in zona rossa da oggi, 15 marzo. Anche i cittadini della provincia di Latina, ad un anno esatto dal primo lockdown del marzo 2020, sono chiamati ad ulteriori sacrifici, a misure più dure di quelle in vigore negli ultimi mesi. Spostamenti vietati e consentiti solo con l'autocertificazione e per motivi di necessità, salute e lavoro; scuole chiuse e ritorno in dad; negozi chiusi con l'eccezione di alimentari, farmacie, tabaccherie, edicole e quelle che vendono articoli per l'infanzia (qui tutte le regole della zona rossa). "Da domani in zona rossa a causa delle varianti che hanno contribuito ad un aumento della diffusione del virus - ha dichiarato l'assessore alla Sanità della Regione Alessio D'Amato - Il Lazio è tra le grandi regioni quella che è stata soggetta a limitazioni per minor tempo. Aspettiamo che arrivino più vaccini per accelerare nelle somministrazioni. Il Lazio è pronto a farne 60mila al giorno".

Coronavirus Lazio: altri 1812 nuovi casi

Sono più di 1800 i nuovi casi nel Lazio 1.812 per la precisione, su oltre 38mila test effettuati. Nelle scorse 24 ore sono stati 10 i decessi, 720 i guariti. Aumentano ancora i ricoveri che ormai hanno superato quota 2200 (+42 in 24 ore), mentre restano al momento più o meno stabili le terapie intensive occupate. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'11%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende al 4%. Hanno superato quota 42mila gli attuali positivi che da qualche giorno hanno ripreso a crescere; sono 2214 i ricoveri, 279 le terapie intensive occupate. Quasi 256mila persone si sono contagiate da inizio pandemia e più di 200mila sono poi guarite; sono 6183 i deceduti.

Il punto sui vaccini

Sono ad oggi, secondo i dati aggiornati alle 8.40 del 15 marzo, quasi 690mila (687mila per la precisione) le dosi somministrate su tutto il territorio laziale, con la provincia di Latina che ha superato le 46mila. In tutto il Lazio quasi 200mila persone hanno ricevuto anche la seconda dose, quasi 13mila nel territorio pontino. Da ieri, ha fatto sapere ancora l'Assessorato alla Salute della Regione, la prenotazione online della vaccinazione è estesa anche ai portatori di disabilità gravi identificati dal codice esenzione C02 (Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento). Da oggi aperte anche le prenotazioni per i cittadini 73-72 anni, nati nel 1948 e 1949).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo aggiornato alle 19.49