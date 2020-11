Coronavirus, nel Lazio aumentano i ricoveri che superano quota 3mila e le terapie intensive

Coronavirus Latina, aggiornamenti e notizie del 14 novembre 2020

„Ancora contagi e vittime in provincia di Latina e nel Lazio a causa del Covid. Su quasi 30mila tamponi effettuati nella nostra regione si registrano 2.997 casi, 39 morti e 399 guariti.Il rapporto tra positivi e tamponi effettuati resta ancora stabile ma aumentano i ricoveri che sono 3.076 e le terapie intensive, che arrivano a 273.

"Il Lazio - commenta l'assessore D'Amato - è tra le grandi regioni italiane, assieme al Veneto, quella con il più basso indice Rt grazie al lavoro svolto innanzitutto dal sistema sanitario per la grande attività di testing e alla collaborazione dei cittadini. Questo però non deve significare abbassare l’attenzione proprio adesso e chiediamo il massimo rigore nei comportamenti. Sta migliorando la ricettività ospedaliera grazie all’apertura dei posti letto covid che vedrà il suo completamento nelle prossime 48 ore". Ammonta ora a 81.662 il totale dei casi esaminati nella regione dall'inizio della pandemia ad oggi. Di questi, 15.079 sono guariti, 1625 deceduti, 64.958 sono invece ancora positivi. Sono 3.076 i ricoverati, 273 i cittadini in terapia intensiva, 61.609 quelli che sono seguiti nel proprio domicilio.

La distribuzione in provincia dei nuovi positivi

Per quanto riguarda la provincia di Latina sono 157 i casi postivi secondo il billettino della Asl del 14 novembre e quattro i decessi.Oltre al picco di 53 contagi nella sola città di Latina, ci sono 20 positivi ad Aprilia, uno a Bassiano, 9 a Cisterna, 3 a Fondi, uno a Formia e uno anche a Minturno e a Norma, 3 a Pontinia, 11 a Priverno, 2 rispettivamente a Prossedi, Rocca Massima e San Felice Circeo, 5 a Sabaudia, uno a Santi Cosma e Damiano e a Sermoneta, 13 a Sezze, 2 a Sonnino, altri 20 a Terracina.

Coronavirus Latina: il bollettino del 14 novembre

I positivi attuali sono 4541, di cui 4358 trattati a domicilio e 183 ricoverati, mentre il totale dei pazienti che sono stati infettati dal covid dall'inizio della pandemia ad oggi ha superato le 6mila unità.Sono invece 27 i nuovi guariti nelle ultime 24 ore per un numero complessivo di 1371. L'indice di prevalenza (numero di tamponi positivi ogni 10mila abitanti) supera ormai di gran lunga quota 100 ed è pari a 104,62.

In provincia 95 decessi, più di un terzo nel mese di novembre

I decessi registrati in provincia di Latina dall'inizio della pandemia ad oggi sono ormai 95, ancora quattro nelle ultime 24 ore, di età compresa fra i 60 e gli 85 anni., rispettivamente residenti ad Aprilia, Terracina e due nel capoluogo. Un numero impressionante di morti solo nel mese di novembre, oltre un terzo del totale. Altri quattro decessi si erano contati anche il 13 novembre e addirittura sette il giorno precedente. Ai numeri di oggi si aggiunge però un paziente di Lenola evidentemente ancora non riportato dalla Asl ma comunicato dall'amministrazione.

I dati delle province del Lazio

Per quanto riguarda i dati delle province,a Roma città di registrano 1.619 nuovi casi, 558 nei comuni della provincia di Roma. Nel resto del territorio del Lazio sono invece 820 i nuovi contagi e 12 i morti: 157 nella Asl di Latina, 215 a Frosinone, 250 a Viterbo, 198 a Rieti. Come è evidente dai numeri dell'assessorato alla Sanità del Lazio è la provincia pontina a reigstrare il numero di positività più basso.

Nuova stretta sugli assembramenti: chiusi mercati e mega store

Nuova ordinanza nel Lazio: chiuse nei weekend le grandi strutture e nei festivi anche i mercati, ad eccezione dei banchi per la vendita di generi alimentari. Il commento del presidente della Regione Nicola Zingaretti: “So bene che si tratta di nuovi sacrifici ma sono fatti per combattere il virus” (qui tutti i dettagli). Per evitare che si creino affollamenti nei fine settimana il Comune di Latina ha invece disposto la chiusura, per due week end consecutivi, di piazzale Loffredo a Capoportiere.

Contagi tra gli operatori del Goretti: i chiarimenti della Asl

Contagi covid anche tra i sanitari e tra il personale Asl di Latina. A fare chiarezza sui numeri è la stessa azienda sanitaria locale, che specifica come nel mese di novembre, siano risultati positivi nel presidio ospedaliero del Goretti 19 operatori tra i vari profili professionali, a cui si aggiungono però i 21 dipendenti trovati positivi nello scorso mese di ottobre che stanno terminando il periodo di contumacia (qui i dettagli).

Formia, positivo un dipendente comunale: sanificazione negli uffici

Un dipendente del Comune di Formia, ufficio anagrafe, positivo al covid. A darne comunicazione è stata l'amministrazione che ha annunciato la sanificazione dei locali di via Lavanga e test rapidi per i dipendenti nella giornata di lunedì 16 novembre (la notizia)

