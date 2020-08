Coronavirus, curva dei contagi in aumento: 58 casi nel Lazio, altri 3 in provincia

Ancora tre contagi nel bollettino di sabato 15 agosto diramato dalla Asl pontina. Si tratta di pazienti di Priverno, tutto al momento in cura presso il proprio domicilio. Il sindaco Anna Maria Bilancia ha spiegato che i pazienti fanno parte di uno stesso nucleo familiare e risultano legati al link della casa di riposo di Sezze dove nei giorni scorsi registrati i primi contagi. Con questi nuovi casi sono in totale 17 i contagi registrati nel giro dell'ultima settimana. Il numero complessivo sale così a 642 (il dato si riferisce ai soli casi positivi riscontrati tra i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nei comuni della provincia di Latina), con un indice di prevalenza - il numero di persone risultate positive su 10.000 abitanti - arrivato a 11,16. Gli attuali positivi ammontano a 67, e sono 35 i pazienti al momento ricoverati;. Guariti a quota 538.

Coronavirus Lazio: 58 nuovi casi

Nel Lazio si sono registrati invece ben 58 nuovi casi, oltre la metà dei quali sono di importazione o di rientro dalle vacanze: 7 i casi di rientro da Malta e altrettanti dalla Romania, 4 casi dalla Spagna, 6 dalla Grecia (4 da Corfù), 3 dalla Croazia, 2 dalla Bielorussia e un caso dall'Albania. Con i nuovi casi di oggi sono saliti a 9059 i totali nel Lazio; gli attuali positivi sono ad oggi 1218: di questi, come riferiscono dall’Assessorato alla Sanità della Regione, 1016 sono in isolamento domiciliare, 193 sono ricoverati non in terapia intensiva e 9 sono in terapia intensiva. I guariti sono 6971 mentre sono 870 i decessi.

L'assessore D’Amato: “Siamo tornati ai livelli di maggio”

“Siamo tornati ai livelli di maggio - ha commentato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato - se continua così si rischia di pregiudicare l’apertura delle scuole in sicurezza. Occorre il rispetto delle misure di prevenzione e lo stop agli assembramenti e l’obbligo di mascherina nei luoghi di maggior frequentazione. Occorre la limitazione dei viaggi nelle aree a rischio. Partiranno i test all’aeroporto di Fiumicino, previsti oltre 2.000 arrivi da zone a rischio. Uno sforzo enorme per la sicurezza dei viaggiatori; ringrazio della collaborazione ADR e un ringraziamento a tutti i nostri operatori sanitari e alle Uscar".

Il presidente Zingaretti: "Rischio di un ritorno indietro"

“In prima fila per il controllo e la prevenzione - ha aggiunto il presidente della Regione Nicola Zingaretti - Ci saranno 40 operatori solo a Fiumicino, 120 operatori sanitari coinvolti nei drive in attivi per i tamponi. Faremo di tutto per difendere le persone, ma occorrono comportamenti responsabili". Poi un appello alla responsabilità dei cittadini, ai sindaci e ai prefetti: "Il rischio di un ritorno indietro è reale" (qui la notizia).

Sabaudia, premio "Duna d'oro" a medici e infermieri per la lotta al Covid

La città di Sabaudia ha voluto premiare i medici e gli infermieri che in questi mesi si sono dedicati alla lotta al Covid-19 senza badare ad orari di lavoro e vita privata. Per ringraziarli per l’importante lavoro svolto, la città ha voluto consegnare il Premio Duna d’Oro all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina. (la notizia).

Coronavirus Latina, la Asl scrive ai sindaci: evitare assembramenti ed eventi

Un invito rivolto ai primi cittadini, in previsione delle festività del Ferragosto, ad evitare assembramenti e feste che possano aumentare i rischi di una diffusione del virus: il direttore sanitario della Asl Giuseppe Visconti ha indirizzato a tutti i sindaci della provincia nei giorni scorsi una lettera sulle misure di contenimento del contagio, in vista di questo fine settimana (qui la notizia).

