Coronavirus, tutti i dati in provincia e nel Lazio. D'Amato: "Cala l'incidenza del contagio"

Sono ancora molto oltre quota 100 i casi di covid in provincia, 161 per la precisione quelli riportati ieri nel bollettino dalla Asl che segnala anche 115 guariti nelle ultime 24 ore, 11 ricoveri e 2 decessi.

La mappa dei nuovi casi: altro picco a Latina

Nelle scorse 24 ore, su 161 contagi accertati, 52 hanno riguardato la città di Latina, che nei primi quattro giorni della settimana ne ha già contati 130. Si registrano poi 22 positivi nella città di Aprilia, 9 a Formia, 8 a Terracina e Fondi, 7 a Cisterna. I casi hanno riguardato complessivamente 24 comuni pontini.

Il bilancio di contagi, decessi e ricoveri

Dall'inizio del mese sono 2.227 i cittadini positivi, il 16% in più di quelli che nello stesso arco temporale di riferimento si erano registrati a marzo (erano per la precisione 1.912). L'aumento purtroppo riguarda anche i decessi, che ad aprile salgono a quota 32 (a marzo erano stati 23) con le altre due vittime segnalate

Assembramenti nei fine settimana: chiuse due piazze di Latina

Troppi assembramenti di giovani nel fine settimana: il sindaco di Latina Damiano Coletta ha emesso un provvedimento di chiusura per alcuni dei luoghi di ritrovo che lo scorso fine settimana erano gremiti. Si tratta in particolare di Piazza Dante e Piazza Silvio D'Amico, Il provvedimento è valido per le giornate del 16,17 e 18 aprile, dalle 16 fino alle 22. "Ci sono alcune zone della citta? che sono particolarmente frequentate dai giovani nelle ore del tardo pomeriggio e con le altre istituzioni abbiamo scelto di dare un segnale ponendo delle limitazioni mirate allo stazionamento in questi due luoghi, una decisione condivisa al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica" (qui la notizia)

Nel Lazio 1330 nuovi casi

Sono 1330 i nuovi positivi nel territorio regionale alla data delì 15 aprile. Su oltre 33mila test, si registrano 1.330 casi positivi, 46 i decessi e 1.885 i guariti. "Aumentano i casi - commenta l'assessore Alessio D'Amato - mentre diminuiscono i decessi, le terapie intensive e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 600. Il valore Rt è a 0.79, in calo il tasso di occupazione dei posti letto in area medica, rimane stabile il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva. Cala l’incidenza dei contagi".

Il bollettino della regione

Nel complesso, alla giornata del 15 aprile sono 50631 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 47311 sono in isolamento domiciliare, 2933 sono ricoverati non in terapia intensiva, 387 sono ricoverati in terapia intensiva. 7201 sono i pazienti deceduti e 248.667 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 306.499 casi.

Vaccini, raddoppiano le dosi di Astrazeneca

Aumentano le sedi vaccinali nella provincia pontina: ieri è stata inaugurata una nuova la per le somministrazioni delle dosi Pfizer nel centro di viale Vittorio Veneto a Latina, mentre e di oggi la'nnuncio da parte della Asl di Latina del raddoppio ogni giorno delle somministrazioni di Astrazeneca da domani (qui la notizia). Facendo parlare i numeri, secondo il dato aggiornato alle di 7 di oggi, 15 aprile, sono 1.399.467 le somministrazioni totali effettuate nel Lazio da inizio campagna con oltre 407mila persone che hanno ricevuto entrambe le dosi. Nello specifico nel territorio pontino sono state circa 93mila le vaccinazioni, circa 27mila le persone a cui è stata inoculata anche la seconda dose.

Variante brasiliana a Fondi

E' alta l’attenzione sul territorio di Fondi dopo i casi di variante brasiliana che sono stati registrati tra i vigili urbani del comando della polizia locale (complessivamente 7). Nei giorni scorsi la situazione del comune del sud pontino è stata discussa nel corso di un tavolo tecnico che si è tenuto in Prefettura. “Attualmente la situazione è sotto controllo ma non per questo dedicheremo meno attenzione alla questione” ha rassicurato il sindaco di Fondi Maschietto (qui la notizia). Intanto, dopo il risultato dello Spallanzani sul primo campione analizzato, sono stati inviati al sequenziamento anche i campioni dei molecolari di altri sei vigili urbani positivi.

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento