Coronavirus, l'indice Rt del Lazio a 1,1. D'Amato: "Massima cautela, la zona arancione era prevista"

Quattro decessi e 173 nuovi positivi in provincia di Latina secondo i dati riportati nel bollettino della Asl. I numeri più alti come sempre nei comuni di Latina e Aprilia, ma contagi a due cifre si registrano anche a Formia, Fondi, Terracina e Gaeta.

Coronavirus Latina, tragico bilancio di gennaio

Il quadro non è confortante. Sul territorio infatti i casi complessivi arrivano ora a 17.687, con 3143 contagi e 42 decessi solo nel mese di gennaio. Nel primo mese del 2021 in particolare sono decedute 10 persone a Latina, cinque a Terracina, quattro a Sezze e altrettante ad Aprilia, solo per citare i comuni che hanno subito più perdite di vite umane a causa del covid.

Il Lazio in zona arancione, D'Amato: "Ci aspettano settimane difficili"

Il Lazio e la provincia di Latina sono ufficialmente in zona arancione.Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, è pronto a firmare una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 17 gennaio. Ad annunciare il passaggio è stato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. “Il valore dell'indice Rt nel Lazio è superiore a 1, da domenica saremo in zona arancione. Ci aspettano settimane difficili" (qui tutti i dettagli nelle nuove misure).

Nella regione 1394 positivi

Calano i contagi nel Lazio a fronte però di quasi 2mila tamponi in meno rispetto al giorno precedente: i casi di positività sono 1.394 casi, 36 i decessi e 1.583 i guariti. "Diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri, mentre aumentano le terapie intensive -, sottolinea l'assessore D'Amato - Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. Il valore RT è a 1.1 con incidenza a 14 giorni pari a 374 per 100mila abitanti. Il trend settimanale vede focolai in aumento e i casi in lieve diminuzione. La situazione richiede la massima cautela e attenzione. La zona arancione era prevista".

Vaccini: dal primo febbraio sei settimane per gli ultraottantenni

Avviso pubblico della Regione rivolto ai medici di medicina generale, che saranno chiamati volontariamente ad aderire alla campagna di vaccinazione e a vaccinare a loro volta gli ultraottantenni. Il servizio, come annunciato dall'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato, partirà il primo febbraio e il tempo previsto è di sei settimane.

Coronavirus Lazio: il bollettino

Nel Lazio sono 77.755 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.780 ricoverati, 299 in terapia intensiva, e 74.676 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 105.021, i decessi 4.342 e il totale dei casi esaminati è pari a 187.118. Per quanto riguarda le province, a Roma città i casi sono 662, nella provincia sono 310, a Latina 173, a Frosinone 93, a Viterbo 75, a Rieti 81.

Gli effetti della pandemia sui lavoratori: lo studio della Uil

Pesantissime le ricadute della pandemia sui lavoratori del territorio pontino. La Uil di Latina rende noti i dati emersi da un focus realizzato all'insieme all'istituto di ricerca Eures, che ha appunto analizzato gli effetti sull'economia dell'emergenza sanitaria. Un dato su tutti spiega quanto sia pesante la crisi: sono infatti 17,3 milioni le ore di cassa integrazione concesse a Latina e provincia da gennaio a novembre 2020 (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento