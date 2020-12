Coronavirus, comincia il calo anche in provincia: per la prima volta più guariti che positivi totali

Secondo il bollettino della Asl del 16 dicembre sono 137 i nuovi casi di covid in provincia di Latina, un dato che risulta in calo rispetto a quello degli ultimi giorni quando i contagi erano stati 167 martedì e 217 lunedì.

Coronavirus Latina: più guariti che positivi

Il totale dei contagi da marzo ad oggi arriva a 12.317 ma nelle ultime 24 ore si è registrato un boom di guariti in provincia: 3232, in gran parte dovuti in realtà al recupero di vecchie notifiche mai aggiornatate. Con questi nuovi dati, gli attuali cittadini positivi per la prima volta sono meno rispetto al totale dei guariti: i primi sono circa 5mila, i secondo 7mila.

Coronavirus Latina: focolaio in un convento di suore

I numeri più elevati di contagi restano ancora nel capoluogo pontino , che conta 41 nuovi positivi, e nella città di Aprilia che ieri ne ha registrati 23. Ci sono poi 20 casi a Formia e 15 a Pontinia. Proprio a Pontinia si è sviluppato un cluster all'interno di un convento: 12 suore sono risultate positive dopo aver partecipato a un ritiro religioso a Bagnoregio, in provincia di Viterbo ( qui i dettagli).

Il bilancio dei decessi in provincia

Ancora 4 i decessi nelle ultime 24 ore. Si tratta di una donna di Sezze di 66 anni, di un uomo di 77 anni che era residente a Latina, di un paziente di 92 anni che era originario di Roma e di un 85enne di Cisterna. Così i decessi da inizio pandemia arrivano ad oggi a 204, 54 dei quali registrati nel solo mese di dicembre.

Coronavirus Lazio: 1220 nuovi casi, record di guariti

Nel Lazio 1220 i nuovi casi a fronte di quasi 16mila tamponi. In calo rispetto a ieri i decessi ma comunque con numeri ancora alti: sono 40 rispetto agli 83 del giorno precedente. La buona notizia sul fronte dei mentre è record di guariti che sono stati 4134 nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda il quadro generale del Lazio: sono più di 81mila gli attuali positivi al momento, con le terapie intensive scese a 305 (ieri erano 321) e i ricoveri a 2869 (ieri erano 2921). Sono più di 59mila i guariti da marzo e più di 3mila i decessi; i contagi totali hanno raggiunto il numero di 143370.

Vaccini anti covid: si parte anche in provincia il 15 gennaio

La Asl di Latina si prepara alla somministrazione dei vaccini anti covid. Si parte il 15 gennaio: arriveranno circa 17mila dosi che copriranno la somministrazione delle due dosi alla prima fascia di popolazione indicata dal ministero: personale sanitario delle strutture pubbliche e private e anziani ospiti delle Rsa e case di riposo (i dettagli della notizia)

Nuova stretta per Natale. D'Amato: "Sì a zona rossa in tutta Italia"

Italia in zona rossa durante il periodo delle festività natalizie. Questa una delle ipotesi al vaglio del Governo che dovrebbe scogliere, tra questa sera e domani, i nodi sulle restrizioni per le prossime settimane. Diverse le ipotesi sul tavolo dell’Esecutivo, mentre è schierato sulla linea del rigore anche l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. "Sono d'accordo a un zona rossa estesa in tutta Italia - ha detto questa mattina intervenendo allo Spallanzani di Roma all'inaugurazione di nuovi posti letto di terapia intensiva. "Fenomeni come quelli che abbiamo visto recentemente potrebbero mettere in discussione i risultati finora raggiunti. Ecco perché è importante che vengano adottate delle misure, ma su questo so che il Governo sta lavorando in queste ore” (qui i particolari).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento