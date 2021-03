Coronavirus: quasi 1500 casi nel Lazio, 32 morti, 100 ricoveri in un giorno

I dati aggiornati sulla curva del covid e sul caso vaccini su cui la Regione resta in attesa del via libera dell'Ema. D'Amato: "Siamo immediatamente pronti a ripartire. Tutti coloro che erano prenotati saranno e richiamati, nessuno rimarrà senza vaccino"

Sono stabili al momento i contagi sul territorio pontino: 116 quelli riportati ieri nel bollettino della Asl del 16 marzo, con 20 casi a Cisterna, altri 14 a Fondi, 12 a Latina e Pontinia, solo per citare i comuni che hanno registrato i numeri più consistenti.Dall'inizio del mese di marzo i positivi sono già arrivati a 2.028.

Coronavirus Latina, aumentano le vittime

Sono solo 37 i guariti nelle scorse 24 ore e purtroppo quattro le vittime del covid: si tratta di pazienti che erano residenti ad Aprilia, Roccasecca dei Volsci, Sperlonga e Terracina e avevano tra gli 81 e gli 89 anni. Sale dunque il bilancio dei decessi, arrivano a quota 27 nei primi 16 giorni di marzo, a 185 dall'inizio del 2021 e 438 dall'inizio della pandemia.

Il caso a Latina: operatori della Asl vaccinati ma contagiati dal covid

Operatori della Asl contagiati dal covid dopo la vaccinazione con il siero Pfizer. Si tratta di un piccolo gruppo di operatori sparsi per la provincia, alcuni dei quali impiegati negli ospedali, individuato nell'ambito dello screening della sorveglianza sanitaria. Nessuno aveva sintomi e inoltre alcuni avevano già avuto il covid. Il caso studiato dalla Asl e dal Seresmi. Ma la Asl ribadisce che non è in discussione l'efficacia della vaccinazione (qui i dettagli della notizia).

Nel Lazio quasi 1500 contagi giornalieri

Poco meno di 1500 contagi ieri nel Lazio, 1497 per la precisione su 39mila test totali di cui oltre 14mila molecolari e quasi 25mila antigenici. Alto anche nel resto della regione il numero dei decessi; sono stati 32 (+12 nelle scorse 24 ore), 610 invece i guariti. Aumetano i ricoveri (+102 in 24 ore) mentre sono più o meno stabili le terapie intensive. Hanno superato quota 44mila gli attuali positivi in tutto i territorio regionale mentre il numero dei ricoveri, che cresce da giorni ormai, sfiora le 2400 unità; sono quasi 300 invece le terapie intensive occupate. Quasi 260mila i contagiati totali da inizio pandemia nel Lazio; sono più di 208mila i guariti, 6235 i decessi.

Vaccini Astrazenca bloccati:richiamati migliaia di prenotati

“Le somministrazioni dei vaccini sono diminuite - ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato -. Aspettiamo una rapida decisione da parte di Ema e Aifa; poi siamo immediatamente pronti a ripartire. Tutti coloro che erano prenotati saranno richiamati, nessuno rimarrà senza vaccino”. A fare il punto della situazione proprio dopo la sospensione del vaccino AstraZeneca in Italia è stata l’Unità di Crisi della Regione Lazio. Sono stata avvisate ieri, 16 marzo, atre 7mila persone che si erano prenotate per avere la somministrazione. “Sono stati inviati i messaggi sms a tutti coloro che sono prenotati per la vaccinazione con Astrazeneca invitandoli a non presentarsi al sito vaccinale ed attendere nuove comunicazioni. Saranno tutti automaticamente reinseriti presso gli stessi centri vaccinali non appena si avranno indicazioni chiare ed inequivocabili da parte di Aifa. Se il 18 marzo verranno sciolte le riserve siamo già in grado dal giorno successivo di richiamare coloro che sono stati temporaneamente sospesi sempre presso lo stesso centro vaccinale. Tutte le dosi dei vaccini Astrazeneca non utilizzate ed integre sono state riposte nei frigoriferi in attesa di essere nuovamente autorizzate alla somministrazione. Si sta andando avanti con le somministrazioni dei vaccini Pfizer e Moderna agli over 80, alle vulnerabilità". Da oggi partono inoltre le prenotazioni rivolte ai non vedenti (cod. C05).

Coronavirus Latina: ricoveri in aumento al Goretti

Peggiora la situazione nei reparti covid dell'ospedale Santa Maria Goretti. L'aumento dei contagi nelle ultime settimane ha comportato una maggiore pressione ospedaliera: ieri, 15 marzo, sono comparse di nuovo alcune ambulanze fuori dal pronto soccorso e negli ultimi giorni è iniziata una riorganizzazione dei reparti del nosocomio. Intanto nuovi casi di variante inglese sono stati registrati nel capoluogo (qui la notizia completa).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento