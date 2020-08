Coronavirus Latina: 657 pazienti totali, 81 persone attualmente positive

Sono tre oggi, 18 agosto, i nuovi contagi della provincia di Latina, di cui due in isolamento domiciliare. Secondo il bollettino Asl si tratta di due casi ad Aprilia e uno a Latina, che fanno salire il numero complessivo di casi trattati da inizio emergenza a 657, con indice di prevalenza di 11,42. Il numero di deceduti per le conseguenze del covid resta fermo 37 mentre gli attuali positivi arrivano a 81, di cui 41 trattati a domicilio. Un solo nuovo paziente guarito per un totale di 539.

Coronavirus Latina: l'appello della Asl

La Asl ribadisce l'appello ai cittadini a non abbassare la guardia nei confronti del covid. “Al fine di evitare possibili nuove ondate di diffusione del Covid-19 e i conseguenti provvedimenti - dichiarano dall'azienda sanitaria locale -, si raccomanda vivamente a tutta la popolazione - e in special modo ai giovani - di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all’utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza”. Proprio in questa direzione va il provvedimento del Governo di chiudere le discoteche, dove oggettivamente non è possibile mantenere le distanze fisiche, e indossare la mascherina in luoghi affollati anche all'aperto

Coronavirus Lazio, positivi intercettati in aeroporto con i test rapidi

Sono iniziati anche a Ciampino i test rapidi per il coronavirus già avviati due giorni fa all'aeroporto di Fiumicino. "Il sistema sta funzionando - commenta l'assessore D'Amato - e siamo pronti ad esportare il ‘modello di Roma’ per la sicurezza in aeroporto a chi ce lo richiede”. Grazie ai controlli rapidi sono stati intercettati i primi positivi: un ragazzo di Pescara in arrivo da Malta, una ragazza romana di rientro all’aeroporto di Fiumicino dalla Grecia (Skiathos) con scalo ad Atene, un ragazzo francese in arrivo dalla Croazia, un ragazzo spagnolo in arrivo da Barcellona e diretto in Toscana e un bambino di 6 anni spagnolo proveniente anche lui da Barcellona e in isolamento con la famiglia. Per i casi di rientro da Grecia, Croazia, Spagna e Malta sono attivi sul territorio anche 18 drive-in ad accesso diretto senza prenotazione e gratuiti. In provincia allestiti all’ospedale Goretti di Latina - dove oggi si sono formati chilometri di code - e al Di Liegro di Gaeta.

Cinquemila test in un giorno in aeroporto e nei drive-in del Lazio

Nella sola giornata di ieri, 17 agosto, sono stati in totale oltre 3mila i test effettuati sui viaggiatori di rientro da zone d'Europa considerate a rischio, a cui si aggiungono i 2mila test effettuati a Ciampino e Fiumicino per un totale di 5mila tamponi. Per quanto riguarda i test in aeroporto il 50% dei casi riguarda giovani compresi nella fascia di età dai 18 ai 34 anni. Al drive-in del San Giovanni sono stati 252. Al drive-in di Casal Bernocchi 200 i test effettuati, al drive-in del Labaro sono stati 150, al drive-in del Forlanini sono stati 314 e al drive-in del Santa Maria della Pietà 362. Al drive-in della Asl Roma 6 sono stati 268 e nella Asl Roma 5 sono stati 195 (125 test a Palombara e 70 a Colleferro). Nei drive-in della Asl Roma 2 sono stati effettuati 915 test (538 test al Santa Caterina delle Rose e 377 in via degli Eucalipti). Sono 142 i test al drive-in del Campus Bio-Medico e 127 quelli nel drive-in della Asl di Viterbo. Nel drive-in di Rieti effettuati 125 test. Tutti i drive-in del Lazio sono operativi 7 giorni su 7 dalle 9 alle 19 e a partire da questa mattina è stato attivato anche il diciannovesimo drive-in all'interno dell'istituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana, in via Appia Nuova 1.411 (direzione Roma, dopo l'aeroporto di Ciampino). L'ingresso al drive-in è segnalato da un mezzo della Protezione Civile. Lo comunica l’Unità di Crisi della Regione Lazio.

Zingaretti: “Ora è tempo della responsabilità da parte di tutti”

Un nuovo appello, dopo quello del giorno di Ferragosto, è arrivato anche dal presidente della Regione Nicola Zingaretti “Nelle settimane scorse ci sono stati messaggi sbagliati, come se il Covid fosse scomparso. Non è così e, nel ringraziare i tanti operatori della sanità che non hanno mai smesso di stare in trincea, dobbiamo essere chiari. Non possiamo lasciare solo sulle loro spalle la lotta al virus - ha detto il governatore del Lazio -. Ora è tempo della mobilitazione della resposabilità, da parte di tutti. Come Regione Lazio partono i test per chi sta tornando dai Paesi a rischio. In prima linea per contenere questa pandemia e non disperdere i sacrifici fatti”.

