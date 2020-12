Coronavirus: la curva dei contagi non scende. D'Amato: "Segnale negativo, servono misure nazionali"

Ancora 172 contagi e quattro vittime nella provincia pontina, dove la curva si dimostra ancora instabile. Secondo il bollettino della Asl di ieri, 17 dicembre, 57 dei nuovi casi hanno riguardato la città di Latina, 25 invece il comune di Aprilia. I guariti sono stati 52 nelle ultime 24 ore. E il totale dei positivi attuali è di circa 5mila, mentre dall'inizio della pandemia ad oggi la Asl di Latina ha registrato 12489 casi.Nel bollettino compaiono ancora quattro decessi, pazienti che erano residenti rispettivamente nei comuni di Aprilia, Fondi, Formia e Sezze, per un numero complessivo di 208 vittime del covid.

Coronavirus Lazio: aumentano i contagi

I contagi salgono anche nel resto del Lazio, dove ieri sono stati registrati 1597 nuovi positivi e 57 decessi, con un nuovo record di guariti: 4.177 nelle ultime 24 ore. Scendono sotto quota 80mila i casi positivi nel Lazio: sono 78.630 i contagiati. In calo il numero dei pazienti ricoverati: 2.860 contro i 2869 di mercoledì, mentre aumentano i pazienti n terapia intensiva 311 contro i 305 del 16 dicembre. I morti sono arrivati complessivamente a 3.156, ma superano quota 63mila i guariti: sono infatti 63.131.

D'Amato: "Rischiamo un'inversione di tendenza rispetto ai contagi"

"Il dato -dichiara l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato commentando i numeri di ieri - supera di 109 casi il dato del giovedì della scorsa settimana. Un segnale negativo che potrebbe indicare una inversione di tendenza che dobbiamo evitare. Ora servono senza indugi misure nazionali".

Coronavirus Latina: focolaio in un convento di suore

I numeri più elevati di contagi restano ancora nel capoluogo pontino , che conta 41 nuovi positivi, e nella città di Aprilia che ieri ne ha registrati 23. Ci sono poi 20 casi a Formia e 15 a Pontinia. Proprio a Pontinia si è sviluppato un cluster all'interno di un convento: 12 suore sono risultate positive dopo aver partecipato a un ritiro religioso a Bagnoregio, in provincia di Viterbo (i dettagli).

Nella seconda ondata 744 ricoverati

Da marzo ad oggi il Goretti ha visto in totale 1.012 pazienti ricoverati per covid. Nei primi 5 mesi un totale di 268 persone, nella seconda ondata 744. Il punto su ricoveri e contagi è stato fatto ieri dalla dottoressa Miriam Lichtner, responsabile delle Malattie infettive dell'ospedale Goretti, nel corso di una diretta Facebook con il sindaco di Latina Damiano Coletta durante la quale è stato affrontato ancheil tema dell’elevato tasso di mortalità nel territorio pontino. “"Credo sia doveroso raccontare la realtà che si vive dentro l’ospedale" ha detto Miriam Lichtner (qui i particolari).

Natale in zona rossa: si attende la decisione del Governo

Anche la provincia di Latina è in attesa delle decisioni del Governo in merito alle nove misure per le festività natalizie. Mentre oggi è previsto un nuovo vertice, l’ipotesi su cui si sta lavorando è quella di un’Italia zona rossa per 8 giorni, dal 24 al 27 dicembre e poi ancora il 21 dicembre, l’1, il 2 e 3 gennaio, con i i restanti giorni in zona gialla o arancione (qui i particolari).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento