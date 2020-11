Coronavirus: il punto in provincia: oltre 5160 positivi attuali, 52 morti da inizio novembre

Non si arresta la crescita dei contagi in provincia di Latina. Nel bollettino della Asl del 17 novembre si segnalano ancora 236 casi sul territorio pontino che si aggiungono ai 245 del giorno precedente. I morti invece sono stati addirittura sette nelle ultime 24 ore, per un totale di 107 decessi dall'inizio della pandemia, 52 dei quali registrati solo dai primi giorni di novembre ad oggi. Tre dei pazienti deceduti erano residenti a Latina, due a Terracina, uno a Bassiano e un altro a Cori. Sono ora 5162 gli attuali positivi e, tra questi, 4984 sono in cura presso il proprio domicilio, 178 sono invece ricoverati. Unico aspetto incoraggiante nel bollettino di ieri è che si sono registrati 48 guariti in più, che fanno salire il conto totale a 24 ore sono stati registrati 48 guariti che hanno fatto salire il conto totale a 1447. Sono infine arrivati a 6716 i pazienti trattati dall'inizio della pandemia.

La distribuzione dei nuovi positivi in provincia

Sono 24 i comuni della provincia toccati dai nuovi contagi, con un picco nella città di Latina che conta 54 positivi. Gli altri sono stati accertati nei seguenti comuni: Aprilia (23), Bassiano (1), Castelforte (1), Cisterna (3), Cori (1), Fondi (21), Formia (22), Gaeta (5), Itri (8), Minturno (14), Monte S. Biagio (1), Norma (3), Pontinia (11), Priverno (13), S. Felice Circeo (3), Sabaudia (5), Santi Cosma e Damiano (2), Sermoneta (1), Sezze (17), Sonnino (2), Sperlonga (2), Spigno Saturnia (1), Terracina (22).

Coronavirus Lazio: 2538 nuovi casi, 59 morti, boom di terapie intensive

Ieri sono stati 2538 i nuovi casi positivi del Lazio (131 in più rispetto alle scorse 24 ore) a fronte di 25mila tamponi (+5.359). ISono invece 59 i decessi in sole 24 ore, 25 in più rispetto al giorno precedente, e 494 i guariti. C'è un balzo preoccupante nelle terapie intensive occupate da pazienti covid: 30 in più per un totale di 308. Complessivamente sono 71.255 gli attuali positivi, con 3.066 ricoveri e 67.881 cittadini seguiti nel proprio domicilio. I contagi totali da inizio pandemia hanno raggiunto quota 89.219, i negativizzati 16225 mentre sono 1739 i decessi.

Anche a Cisterna i test rapidi dai medici di base

Dopo che il Comune di Cori ha messo a disposizione l'ospedale di comunità per consentire ai medici di medicina generale di effettuare test rapidi ai pazienti, anche Cisterna si è adoperata per consentire ai medici di base di effettuare lo stesso servizio. Il sindaco Mauro Carturan ha incontrato in videoconferenza i medici di medicina generale comunicando la disponibilitò di alcune strutture di proprietà comunale per effettuare i test, lasciando loro la valutazione e scelta di quelle più idonee (qui la notizia).

