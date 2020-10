Coronavirus, nel Lazio 1198 contagi: per la prima volta superata la soglia mille

Per il quarto giorno consecutivo numero di casi record per il Lazio che oggi ha raggiunto quota 1198, 574 nella sola città di Roma. Per la regione si tratta della prima volta che si supera la soglia dei mille casi con un numero altissimo di tamponi effettuati, 23mila. L’assessore alla Sanità D’Amato lancia l’allarme: “Se non si piega la curva nelle prossime due settimane la situazione sarà critica”.

Nella Asl Roma 1 sono 330 i casi nelle ultime 24h e si tratta di 317 casi isolati a domicilio e tredici da ricovero. Si registrano due decessi di 82 anni ciascuno con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 217 i casi nelle ultime 24h e si tratta di 156 casi con link familiare o contatto di un caso già noto e ventuno i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano due decessi di 75 e 82 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 27 i casi nelle ultime 24h e si tratta di 14 casi con link familiare o contatto di un caso già noto e un caso con link ad una palestra dove è in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 4 sono 71 i casi nelle ultime 24h e si tratta di 47 casi con link familiare o contatto di un caso già noto e cinque i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 5 sono 75 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 6 sono 43 i casi nelle ultime 24h e si tratta di 35 casi con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nelle province si registrano 435 casi e due i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono settantacinque i nuovi casi. Si registra un decesso di 86 anni con patologie.

Ancora un record di persone positive al Coronavirus in provincia di Latina oggi 18 ottobre. L’odierno bollettino diramato dalla Asl segnala che nelle ultime 24 ore si registrano 75 nuovi casi positivi. A far segnare il maggior numero di contagi è Latina con 22 persone positive. Segue Cisterna con 21 casi, Aprilia con 9 casi, Terracina con 7, Gaeta con 6 casi, Sezze con 3 casi. Gli altri sono distribuiti con un caso ciascuno nei Comuni di Castelforte, Cori, Minturno, Roccamassima, Sermoneta, Sperlonga e Spigno Saturnia. (leggi la notizia)

Un decesso in provincia

L'assessorato alla Sanità del Lazio dà poi comunicazione di un decesso che riguarda la provincia di Latina ma che non è riportato nel bollettino Asl del 17 ottobre. Si tratta di un paziente di 86 anni con pregresse patologie. Non è ancora chiaro se si tratti dell'anziana donna di Minturno deceduta

Festa di nozze con 80 invitati: tutti multati

Un matrimonio con 80 invitati nonostante le regole anticovid imposte dal Dpcm del 13 ottobre lo vietino. E' successo a Pontinia, dove sono arrivati i carabinieri a interrompere la festa multando sposi, partecipanti e titolare del ristorante. D'Amato: "E' grave e da irresponsabili quanto accaduto a Pontinia nonostante l'ordinanza restrittiva (qui la notizia).

Coronavirus Lazio, record di tamponi: 28mila. I positivi sono 994

Un record di tamponi effettuati nel Lazio. I positivi sono poco meno di mille: 994 per la precisione e il dato tiene conto di oltre 200 recuperi di notifiche della Asl di Roma 2 e di quella di Frosinone. Il totale dei casi esaminati arriva ora 23.790, con 13.237 attuali positivi, 9535 pazienti guariti e 1038 deceduti. Le persone ricoverate sono 1.043, 98 quelle in terapia intensiva, 12.096 i pazienti trattati nel proprio domicilio.