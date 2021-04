Coronavirus, i bollettini della provincia e del Lazio: ricoveri in calo ma oltre il livello di guardia

Con i 112 nuovi casi di covid su circa 930 tamponi riportati nel bollettino di domenica 18 aprile arrivano complessivamente a 2692 i contagi nel mese di aprile in provincia, contro i 2.393 dei primi 18 giorni del mese di marzo.

Il report della Asl segnala casi di positività in 22 comuni pontini. Il numero più alto ancora una volta a Latina, con 27 contagi per un totale di 268 in una settimana, sono poi 18 i positivi accertati ad Aprilia e 11 a Fondi. Nella giornata di ieri nessun decesso, le vittime restano quindi 36 nel mese di aprile e 497 in oltre un anno di pandemia.

Il bilancio dei ricoveri a Latina e nel Lazio

Sono invece ancora 13 i ricoveri sul territorio, 89 nel corso dell'intera settimana. Un dato in calo rispetto ai 105 della settimana precedente e ai 125 della prima settimana del mese. Complessivamente però ad aprile sono stati 285. Negli ultimi sette giorni è in alco anche il numero dei ricoverati in tutto il Lazio passati dai 3067 di domenica 11 aprile ai 2705 di ieri con un decremento di circa il 13%. Lieve flessione anche per il numero delle terapie intensive occupate che sono 372 mentre erano 393 una settimana fa. Continuano però a restare sopra la soglia indicata dal Ministro della Salute i numeri in tutta la regione, anche se come detto in leggera diminuzione: secondo i dati riportati nel portale di Agenas (l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), le terapie intensive occupate sono al 39% (la soglia è al 30%), mentre i ricoverati nelle aree non critiche sono scesi al 41% (la soglia è al 40%). I dati sono aggiornati al 18 aprile.

A Latina il 9,5% dei contagi covid di tutto il Lazio

Il 9,5% dei casi di covid registrati da inizio pandemia nel Lazio sono concentrati nella provincia di Latina, mentre in tutta la regione l'eta mediana dei contagiati è di 45 anni. Sono questi alcuni dei dati che emergono dal monitoraggio Dep - Seresmni dell'Unità di Crisi della Regione Lazio che ad oltre un anno dall'inizio dell'emergenza Covid ha analizzato l'incidenza e la distribuzione dei casi su tutto il territorio (qui tutti i dati).

Il bollettino del Lazio

Nel Lazio sono stati registrati 1127 nuovi casi nelle scorse 24 ore a fronte anche di un numero inferiore di tamponi: sono stati oltre 27mila i test. Diminuiscono i casi, i ricoveri e le terapie intensive, mentre sono stabili i decessi. il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale è al 4%. Questo il quadro generale in tutta la regione: ad oggi sono quasi 51mila gli attuali positivi, un dato che ha fatto registrare un calo in questa settimana (domenica scorsa erano 52060); i contagi totali da inizio pandemia hanno superato quota 310mila; sono più di 252mila le persone poi guarite, 7290 i decessi.

Superata quota 100mila vaccinazioni in provincia

La provincia di Latina ha superato il traguardo delle 100mila vaccinazioni (qui la notizia). In totale invece in tutto il Lazio sono più di un milione e mezzo le somministrazioni dall'inizio della campagna e oltre 444mila i cittadini che risultano vaccinati con entrambe le dosi. Intanto sono stati caricati circa mezzo milione di certificati vaccinali nel Fascicolo sanitario elettronico per gli assistiti del Lazio che hanno completato il percorso vaccinale. Il 15% ha già consultato il proprio attestato vaccinale che ha un sigillo digitale di garanzia la cui autenticità è verificabile attraverso la App Salute Lazio ed è disponibile anche in lingua inglese. Il Lazio è pronto per la 'Green Card'.

La direttrice Asl: "174 posti letto covid al Goretti"

In occasione della visita dell'assessore a Latina, la direttrice generale della Asl Silvia Cavalli ha fornito un quadro della situazione in provincia, sotto il profilo dei contagi, dei ricoveri e anche dell'avanzamento della campagna vaccinale. "Oggi al Goretti, su 328 posti letto attivi, 174 sono covid. C'è uno sforzo grandissimo nel garantire un livello di risposta che anche in questa terza fase è stato elevatissimo. Il numero di ricoveri nella terza fase è stato molto più elevato che nella prima. I restanti 154 posti letto garantiscono le reti tempo dipendenti". Si è poi fatto il punto sui contagi, sui tamponi effettuati di media e sulle vaccinazioni, che il 15 aprile hanno raggiunto il record pontino delle 2.560 somministrazioni (la notizia completa).

Coronavirus, le altre notizie

