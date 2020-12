Coronavirus, D'Amato: "Prevediamo Rt in aumento. Mantenere il massimo rigore"

Il bollettino della Asl del 18 dicembre segnala ancora 138 contagi nella provincia di Latina, distribuiti in 24 comuni. Un solo decesso nelle ultime 24 ore, un paziente residente a Sezze che aveva 87 anni. Le vittime del covid sul territorio arrivano così a 209. Sono state invece 86 le nuove guarigioni. Mentre il totale dei citadini che hanno contratto il covid dall'inizio della pandemia ad oggi è di 12627.

Coronavirus Lazio: 1428 casi su 16mila tamponi

Su 16mila tamponi processati nel Lazio 1428 nuovi casi. Ancora altissimo il numero di decessi, che arriva a 74, ma sono 2825 i nuovi guariti. "Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9% ed il dato odierno è superiore di 198 casi a quello di venerdì scorso - commenta l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato - Prevediamo un valore Rt in aumento di poco sopra a 1. La nota positiva arriva dal calo del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e delle terapie intensive. Migliora invece la capacità di indagine epidemiologica. Questo quadro dimostra quello che diciamo da tempo di mantenere il massimo rigore". Quanto ai numeri, gli attuali positivi sono 77.159, di cui 2.780 ricoverati, 310 in terapia intensiva e 74.069 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 66.006, i decessi 3.230 e il totale dei casi esaminati è pari a 146.395.

Decreto di Natale: tutta l'Italia zona rossa

Nella conferenza stamp di ieri sera, 18 dicembre, Conte ha illustrato cosa accadrà nei prossimi giorni: dal 24 dicembre fino al 6 gennaio l’intera nazione italiana sarà un’unica zona rossa, ad eccezione di quattro giorni arancioni, che saranno 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021. Durante i "giorni rossi" il coprifuoco resta dalle 22 alle 5 e massimo due persone non conviventi possono far visita ad amici o parenti (i dettagli)

La regione si prepara ai vaccini

La Regione Lazio dispone già di 32 tank congelatori pronti nelle Asl e nelle Aziende ospedaliere e nelle strutture accreditate, compresi i Policlinici universitari e gli Irccs. Di questi,15 sono congelatori da 800 litri di capienza e 17 congelatori da 400 per un totale di stoccaggio di circa 1 milione di dosi. A confermarlo è l'unità di crisi regionale..

Nella seconda ondata 744 ricoverati

Da marzo ad oggi il Goretti ha visto in totale 1.012 pazienti ricoverati per covid. Nei primi 5 mesi un totale di 268 persone, nella seconda ondata 744. Il punto su ricoveri e contagi è stato fatto ieri dalla dottoressa Miriam Lichtner, responsabile delle Malattie infettive dell'ospedale Goretti, nel corso di una diretta Facebook con il sindaco di Latina Damiano Coletta durante la quale è stato affrontato ancheil tema dell’elevato tasso di mortalità nel territorio pontino. “"Credo sia doveroso raccontare la realtà che si vive dentro l’ospedale" ha detto Miriam Lichtner (qui i particolari).

Coronavirus, le altre notizie

