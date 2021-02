Coronavirus: nel Lazio oltre mille nuovi casi ma i ricoveri scendono sotto quota 2mila

I dati aggiornati nella regione e in provincia. Sul territorio pontino in particolare a fronte del calo dei contagi si registra un pesante bilancio di decessi

Settantasei casi di covid in provincia nella giornata di ieri, 18 febbraio, quattro morti e 171 pazienti guariti, più del doppio dei nuovi positivi. I contagi, da diversi giorni, sono stabilmente sotto quota 100 e il conto dei nuovi positivi di febbraio è di 1783. Sono 22 i casi nel comune capoluogo, solo due invece a Roccagorga, ufficialmente zona rossa dal 15 febbraio.

A fronte di dati incoraggianti dovuti a un calo dei nuovi casi, il bilancio dei morti in provincia è però ancora pesantissimo: sono quattro nelle scorse 24 ore, registrati nei comuni di Aprilia, Itri, Priverno e Terracina. Il mese di febbraio conta ora 45 vittime, mentre sono 394 quelle dall'inizio della pandemia ad oggi.

Coronavirus Lazio: oltre mille casi in 24 ore

Nel Lazio i nuovi casi tornano sopra quota 1000. Sono precisamente 1025 quelli comunicati nel bollettino di ieri, risultato di quasi 30mila test, tra tamponi e antigenici. In lieve diminuzione, ma comunque alto, il numero di decessi: 41 rispetto ai 55 del giorno precedente, mentre i guariti sono stati 1953. In calo anche i ricoverati (-99) e le terapie intensive (-7) mentre il rapporto tra postivi e tamponi è all’8%, al 3% se si considerano anche gli antigenici. “I ricoveri per la prima volta dal 31 ottobre tornano sotto quota 2mila (1.945) un segnale importante - commenta l'assessore regionale alla Sanità D'Amato Si iniziano a vedere i primi effetti della campagna vaccinale".

Sono poco più di 35mila gli attuali positivi in tutto il Lazio dove da inizio pandemia sono stati registrati quasi 223mila contagiati; sono più di 181mila le persone che sono poi guarite mentre sono 5634 i decessi. I ricoveri ad oggi sono 1945, 232 le terapie intensive occupate.

D'Amato: i dati confermerebbero il Lazio in zona gialla

"Dai dati in nostro possesso del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità il Lazio dovrebbe rimanere in zona ‘gialla’ con un valore Rt a 0.95, una riduzione del numero dei nuovi focolai, una riduzione del tasso di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva e di quelli in area medica entrambi al di sotto delle soglie di allerta". Sono le parole dell'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato in merito alla decisione sul cambio di colore della regione che arriverà domani, 19 febbraio (i dettagli della notizia).

Roccagorga: mutazione sul virus, studi in corso

Buone notizie dallo Spallanzani: a Roccagorga i contagi di covid non sono legati alla temuta variante inglese. La conferma dunque dalle analisi di laboratorio dell'istituto di Roma. L'ufficialità è arrivata dalla Asl e dal sindaco del paese Nancy Piccaro (qui la notizia). Ma il punto è stato fatto anche nel corso di una riunione convocata in prefettura con la Asl nel corso della quale è stato spiegato che comunque il virus presenta una variazione genetica che rende più veloce la sua diffusione e su cui sono ora in corso degli ulteriori studi allo Spallanzani di Roma.

Vaccini, 14mila prenotazioni del Lazio del personale scolastico

Da ieri, 18 febbraio, il personale scolastico e universitario può prenotare il proprio vaccino anti covid. Può prenotare la vaccinazione il personale scolastico e universitario assistito dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Regione Lazio, ovvero tutti coloro che sono assistiti da un medico di base convenzionato con il Servizio sanitario della Regione Lazio. Le somministrazioni avranno inizio, invece, lunedì 22 febbraio (qui tutte le informazioni). Il via alle prenotazioni è stato dato a mezzanotte e un primo bilancio dell’Unità di Crisi della Regione Lazio sulla base dei dati aggiornati alle 10 di questa mattina conta complessivamente nel Lazio 13.831 prenotazioni per la vaccinazione del personale docente e non docente (non studenti), 1080 quelle nella provincia di Latina.

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento