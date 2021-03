Coronavirus: nel Lazio 1963 casi di cui 225 in provincia. Ricoveri in aumento ma si stima Rt in calo

Una nuova impennata di casi in provincia di Latina. Il bollettino della Asl del, 18 marzo ne segnala 225, ma nessun decesso e 35 guariti. Spicca il numero della città di Fondi, con 40 contagi in 24 ore. Mentre la città di Latina ne conta 33 e Cisterna e Aprilia rispettivamente 29 e 27.

Complessivamente il mese di marzo arriva a 2.393 nuovi positivi, rispetti ai 1783 dello stesso periodo di riferimento del mese di febbraio. Restano invece 442 le vittime totali dall'inizio della pandemia e 31 dal 1 marzo ad oggi.

Coronavirus Lazio: 1963 nuovi casi

Oltre 36mila test, tra molecolari e antigenici, nel Lazio con 1.963 casi positivi, 23 decessi e 1.300 guariti. Insieme alle vittime e ai nuovi contagi aumentano anche i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. "La stima del valore Rt - spiega l'assessore alla Sanità D'Amato - in calo". Per quanto riguarda il dettaglio dei numeri della regione, sono 44.919 i casi attualmente positivi nella regione, di cui 2.422 ricoverati, 299 in terapia intensiva e 42.198 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 211.323, i decessi 6.278 e il totale dei casi esaminati è pari a 262.520.

Il vaccino Astrazeneca è sicuro. D'Amato: "Pronti a ripartire"

Via libera di Ema e Aifa al vaccino Astrazeneca, sospeso lunedì scorso in via precauzionale e temporanea. Ora anche il Lazio è pronto a ripartire. Il divieto è stato ufficialmente revocato e ora la campagna vaccinale può riprendere.“Dopo Ema anche Aifa sblocca il vaccino anti Covid19 di AstraZeneca. Ripartiamo subito senza perdere tempo. Torniamo a correre per salvare vite e ridare fiducia e speranza” ha commentato su Twitter il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti (qui i dettagli).

Partono le prenotazioni per i 70 e 71enni

Con il riavvio delle somministrazioni del siero Astrazeneca, dalla mezzanotte di oggi, 19 marzo, sono ripartite le prenotazioni per la fascia di età over 72, mentre dalla mezzanotte della giornata di sabato 20 marzo partiranno anche le prenotazioni per la fascia di età 71-70 anni (i nati 1950.1951).

Nel Lazio il protocollo di somministrazione dei monoclonali

"E' pronto il protocollo di somministrazione dei farmaci monoclonali". L'annuncio arriva proprio dall'assessore Alessio D'Amato. "Le strutture interessate - chiarisce - sono l'Istituto Spallanzani, il policlinico Tor Vergata, il policlinico Umberto I, l'ospedale Sant'Andrea, l'ospedale San Paolo di Civitavecchia, l'ospedale di Palestrina, l'ospedale dei Castelli, l'ospedale Belcolle (Vt), l'ospedale De Lellis (ri), l'ospedale Goretti (Lt) e l'ospedale Spaziani (Fr). Proprio il Goretti risulta tra le strutture scelte per sperimentare la cura con gli anticorpi monoclonali, come spiegato nei giorni scorsi dall'azianda sanitaria (la notizia).

La prima Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid

E' stata celebrata ieri, 18 marzo, anche in provincia di Latina la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid istituita ieri dal Senato. Una data non casuale quella del 18 marzo: esattamente un anno fu registrato il numero più alto di decessi a causa della pandemia: 2.978. E anche il Comune di Latina ha deciso di aderire all’iniziativa lanciata dal presidente dell’Anci Antonio Decaro: alle 11 il sindaco Coletta ha osservato un minuto di silenzio al cospetto della bandiera italiana a mezz’asta (qui la notizia).

Il caso a Latina: operatori della Asl vaccinati ma contagiati dal covid

Operatori della Asl contagiati dal covid dopo la vaccinazione con il siero Pfizer. Si tratta di un piccolo gruppo di operatori sparsi per la provincia, alcuni dei quali impiegati negli ospedali, individuato nell'ambito dello screening della sorveglianza sanitaria. Nessuno aveva sintomi e inoltre alcuni avevano già avuto il covid. Il caso studiato dalla Asl e dal Seresmi. Ma la Asl ribadisce che non è in discussione l'efficacia della vaccinazione (qui i dettagli della notizia).

