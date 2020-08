Coronavirus, il punto sui contagi: la situazione a Latina e Sabaudia. Caso indice dalla Spagna

Cinque nuovi casi in provincia di Latina, contatti del bagnino in servizio in un chiosco di Sabaudia. Tre dei nuovi pazienti risiedono nel comune di Latina, altri due a Sabaudia, tra cui un secondo bagnino risultato positivo al tampone.

Coronavirus Latina, gruppo di giovani positivo: chiusi tre locali

A latina la Asl ha ricostruito il link epidemiologico e in via precauzionale è stata disposta la chiusura di tre locali che erano stati frequentati dai giovani risultati poi contagiati dal virus. Si tratta della discoteca Ombelico, della pizzeria Scacco Matto di viale Le Corbusier e del bar 111 che si trova su via del Lido. All'interno dei locali sarà effettuata la sanificazione e si procederà ad effettuare i tamponi a tutti i dipendenti in via precauzionale, mentre la Asl cerca di ricostruire tutta la rete dei contatti. (la notizia).

Sabaudia, secondo bagnino positivo: chiusi due stabilimenti e una palestra

Intanto ieri a Sabaudia la notizia di un secondo bagnino risultato positivo al covid ha portato l'amministrazione a chiudere un'altra struttura balneare, il Lido Azzurro oltre al Gabbiano che era stato già chiuso nelle ore precedenti, e anche l'associazione Studio Fitness frequentata da una ragazza risultata positiva al virus (qui la notizia).

Contact tracing sui contatti del bagnino: caso indice dalla Spagna

L'assessorato regionale alla Sanità precisa che a Sabaudia proseguono le attività di contact tracing sui contatti del bagnino positivo. Il caso indice molto probabilmente è una persona rientrata dalla Spagna". Si rinnova l’invito a contattare la Asl di Latina o il numero verde 800.118.800.

Coronavirus Lazio: 18 casi e zero decessi

Nel Lazio sono 18 i casi registrati nella giornata del 31 luglio, zero i decessi. Di questi, solo tre sono casi di importazione: due dal Bangladesh e uno dall'India. Altri due casi nelle ultime 24 ore sono stati invece individuati in fase pre-ospedalizzazione. Ad oggi i casi di importazione nella regione provengono da 33 Paesi diversi.Sono 6852 le persone guarite dall'inizio della pandemia su un totale di casi esaminati di 8665. Ci sono ancora 769 persone in isolamento domiciliare, 863 i deceduti. Gli attuali positivi sono invece 950.

Migranti a Latina: positivi 12 dei 55 arrivati

Nel conteggio totale non rientrano i 12 migranti - di cui 11 minori - dei 55 arrivati martedì scorso a Latina, risultati positivi. Nelle strutture della ex Rossi Sud sono stati sottoposti a tampone poche ore dopo essere giunti nel capoluogo pontino. Dei 12 risultati positivi, solo uno è stato ricoverato e gli altri sono stati separati dal resto del gruppo. Per gli asintomatici è previsto il trasferimento in una delle strutture covid della provincia di Roma. Gli altri 43, dopo aver passato un’altra notte alla ex Rossi Sud sono stati trasferiti venerdìa Cori (qui gli aggironamenti).

Coronavirus, le altre notizie

