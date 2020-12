Coronavirus: in provincia 245 casi, il Lazio è sotto quota 2mila. Rapporto tra positivi e tamponi al 6%

Altri 245 casi e 6 decessi. Sono i numeri, ancora altissimi, riportati nel bollettino che la Asl di ieri, 1 dicembre. In provincia la curva non accenna a calare, mentre in tutto il Lazio comincia ad intravedersi un miglioramento.

La mappa dei contagi in provincia

A Latina sono stati registrati bem 67 nelle ultime 24 ore, 34 ad Aprilia, confermando ancora che si tratta dei comuni con i contagi più elevati. Gli altri positivi sono stati accertati in 21 diversi comuni: Bassiano (1), Castelforte (5), Cisterna(15), Cori (9), Fondi (10), Formia (16), Gaeta (11), Itri (3), Lenola (3), Maenza (1), Minturno (7), Norma (2), Pontinia (12), Priverno (10), Roccagorga (1), Sabaudia (2), San Felice Circeo (1), Sermoneta (8), Sezze (9), Sonnino (5) e Terracina (13).

Coronavirus Latina: tutti i numeri in provincia

Gli attuali positivi in provincia sono arrivati a 7110, con 6965 persone che sono al momento in cura a domicilio; sono 145 i ricoveri, 5 in meno rispetto alla giornata di ieri. I guariti sono 2644, ben 144 in più nelle ultime 24 ore. Sfiorano quota 10mila i contagi totali: sono 9909 da inizio pandemia con un indice di prevalenza (vale a dire il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti) arrivato a 172,25.

Si aggrava il bilancio dei decessi: 155 da inizio pandemia

Si aggrava ancora il bilancio dei decessi: sei quelli registrati il 1 dicembre. Cinque dei pazienti deceduti erano residenti nella provincia pontina (Cisterna, Fondi e due a Latina) e uno fuori provincia. Sono 155 i morti da inizio pandemia, la maggior parte dei quali concentrati nelle ultime settimane (il 31 ottobre erano 55).

Controlli dei Nas: irregolarità in 5 laboratori

Hanno interessato anche la provincia di Latina i controlli dei carabinieri del Nas volti a verificare la regolarità delle attività imprenditoriali di prelievo ed analisi diagnostica per la ricerca del coronavirus. Cinque i laboratori in cui sono state riscontrate delle irregolarità uno dei quali ad Aprilia: il legale responsabile ed il direttore sanitario sono stati denunciati poichè ritenuti responsabili di aver attestato falsamente all’Autorità Sanitaria il possesso di requisiti strutturali ed organizzativi per l'effettuazione dei test antigenici sebbene non posseduti. Segnalate anche 7 persone, sempre nelle qualità di legali responsabili e direttori tecnici, di altri quattro laboratori di analisi: facevano test per la ricerca del Covid-19 a prezzi più alti di quelli convenzionati (qui la notizia).

Coronavirus Lazio: positivi ancora sotto quota 2mila

Nel Lazio quasi 27mila tamponi processati e 1669 casi positivi, 64 decessi e 868 guariti. Sono questi i numeri forniti dall'assessorato alla Sanità della Regione Lazio. "Il rapporto tra positivi e tamponi scende al 6% - spiega l'assessore D'Amato - Si consolida il rallentamento. Roma Capitale per il secondo giorno consecutivo è sotto i mille casi. Il rigore richiesto ai cittadini sta producendo gli effetti attesi e bisogna proseguire per questa strada senza ripetere gli errori di questa estate". Complessivamente superano quota 90mila i casi positivi nel Lazio nelle ultime 24 ore: sono infatti 90938 i contagiati contro i 90201 delle 24 ore precedenti. Diminuiscono leggermente i ricoverati: sono 3241, contro i 3384 del giorno prima. Aumentano di 2 unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono quindi 352. I deceduti arrivano ora a quota 2431, mentre i guariti sono in totale 28.080. OItre 121mila i casi esaminati nel Lazio dall'inizio della pandemia.

Novembre. il mese peggiore della pandemia. Si chiude con 6mila nuovi casi

I numeri peggiori dall'inizio della pandemia. Novembre si è chiuso con un totale di 6.020 casi riscontrati in soli 30 giorni, più del doppio dei positivi registrati nel mese precedente. La curva dunque è cresciuta a una media di 200 contagi al giorno e la nuova ondata ha travolto tutti i comuni pontini, in particolare le città di Latina, Aprilia, Cisterna e anche Terracina e Fondi (i dettagli).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento