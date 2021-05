Coronavirus a Latina e nel Lazio: il bollettino dei contagi. Guardia alta in provincia per i cluster degli indiani

Il mese di aprile si chiude per la provincia di Latina con 4.342 casi totali di covid, mentre maggio si apre con un numero che mantiene sostanzialmente stabile la curva, ma con valori elevati: i nuovi positivi riportati nel bollettino della Asl del 1 maggio sono stati 148. Nel report vengono poi segnalati 128 pazienti guariti e due deceduti.

Per quanto la distribuzione nei comuni della provincia, la città di Latina conta 25 contagi, quella di Fondi 20, 16 ciascuno le città di Aprilia e di Cisterna, mentre sono 14 i positivi a Sabaudia e 10 a Pontinia, mentre per gli altri comuni si registrano numeri a una sola cifra.

Il caso Bella Farnia: zona rossa e scuole chiuse

Altissima l'attenzione a Sabaudia, nella zona di Bella Farnia in particolare, dove venerdì è scattata la zona rossa per l'elevato numero di contagi registrati all'interno della comunità indiana (86 positivi su 568 test eseguiti dalla Asl). Oltre alle restrizioni relativi agli spostamenti in entrata e in uscita dalla zona rossa, ai negozi e alle attività di ristorazione chiuse, saranno chiuse anche le scuole per tutta la settimana. Il provvedimento è stato assunto dal sindaco di Sabaudia Giada Gervasi che ha firmato una specifica ordinanza (i dettagli).

Lunedì 3 maggio lo screening a Borgo Hermada

Mentre i positivi scoperti nella comunità Sikh di Sabaudia sono stati trasferiti in due strutture covi individuate dal Comune, lo screening sanitario proseguirà anche nei prossimi giorni toccando gli altri comuni interessati dalla maassiccia presenza di lavoratori indiana. Domani, 3 maggio, il tendone della Asl sarà allestito nel comune di Terracina, nella frazione di Borgo Hermada, in particolare. Il sindaco di Terracina sta già individuando eventuali strutture covid in cui ospitare le persone positive e anche questo caso non si esclude, in caso di un'elevata incidenza di contagi, di istituire un'altra zona rossa (qui la notizia).

Il punto sui ricoveri

Continua intanto ad alleggerirsi la pressione sulle strutture ospedaliere nel Lazio. Resta sotto il muro dei 2200 il numero dei ricoverati in tutta la regione (sono 2145 secondo il bollettino della Regione del 1 maggio), sono invece 276 le terapie intensive occupate. Secondo i dati riportati nel portale di Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali),la percentuale dei posti letto occupati nelle terapie intensive è scesa al 29% (la soglia indicata dal Ministero della Salute è al 30%), come anche quella dei posti letto occupati nelle aree non critiche che ora è al 33% (la soglia è al 40%). Per quanto riguarda invece i dati della sola provincia di Latina, il bollettino della Asl riporta ancora dati elevati: 13 nuovi ricoveri in un solo giorno, che fanno salire il totale di questa settimana a 66, lo stesso numero della scorsa settimana registrato da lunedì 19 a sabato 24 aprile.

Il bollettino del Lazio

Restano sopra quota mille i contagi giornalieri in tutto il Lazio 1.069 su oltre 43mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è stabile al 6%, ma scende al 2% se si considerano anche gli antigenici. In calo nelle ultime 24 ore il numero dei decessi che sono stati 13, mentre i guariti 2.457.Questo il quadro generale: sono circa 43mila le persone ancora positive in tutta la regione mentre da inizio pandemia sono stati riscontrati quasi 325mila contagi totali; sfiorano quota 274mila i guariti, sono 7686 i decessi.

La campagna vaccinale "modello maratona"

Prosegue intanto la campagna vaccinale del Lazio definita dall'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato "un modello 'maratona'". Il mese di aprile si è chiuso con un nuovo record di somministrazioni: il 30 aprile ne sono state effettuate 43mila vaccini in un solo giorno. E la complessa macchina vaccinale non si è fermata nemmeno nel giorno del 1 maggiio. Lasciando parlare i numeri, secondo il dato aggiornato alle 9 di oggi, 2 maggio, le somministrazioni nel Lazio sono state complessivamente 1.960.304, di cui più di 630mila vaccinazioni completate. In provincia di Latina le somministrazioni sono invece 135.600. Da sabato 1 maggio si sono aperte le prenotazioni riservate alle persone con comorbidità (categoria 4 del piano vaccinale nazionale), ossia affette da patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid, di età compresa tra 18 e 49 anni. Le prenotazioni, quindi, sono aperte per i nati dal 1962 al 2003. Le patologie a cui si fa riferimento sono riportate nella Tabella 3 delle Raccomandazioni nazionali ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 del 10/03/21

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento