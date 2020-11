Coronavirus: nel Lazio 2351 nuovi positivi, D'Amato: "Va potenziata assistenza domiciliare"

Si è aperto con 168 nuovi contagi il mese di novembre, mentre complessivamente il mese di ottobre ha contato poco meno di 2500 nuovi casi. Il totale dei pazienti contagiati dall'inizio della pandemia è di 3812, con indice di prevalenza di 66,27. Di questi, 2828 sono attualmente positivi, 150 sono ricoverati e 2678 seguiti in isolamento domiciliare. Il numero dei morti arriva complessivamente a 56, mentre i guariti aumentano di 24 unità e sono in totale 928 dall'inizio della pandemia.

Latina, la mappa dei casi in provincia

Ancora un picco nella città di Latina, con 42 casi, mentre un altro boom si registra a Cori ne conta 32. Per quanto riguarda il resto dei comuni: Aprilia (19), Castelforte (6), Cisterna di Latina (12), Formia (6), di Gaeta (1), Itri (1), Lenola (4), Minturno (4), Pontinia (2), Priverno (2), Roccasecca dei Volsci (1), Sabaudia (3), Santi Cosma e Damiano (1), Sermoneta (2), Sezze (7), Sonnino (1), Sperlonga (4) e Terracina (18).

L'ex assessore di Sermoneta: "Ricoverato per covid, ho visto la paura"

Mauro Battisti, ex assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Sermoneta è tornato a casa dopo un ricovero in ospedale per covir e ha deciso di raccontare la sua esperienza sul suo profilo Facebook allegando molte fotografie scattate all'interno di un reparto covid: l'ossigeno attaccato 24 ore su 24 e la paura negli occhi di pazienti e infermieri (i dettagli).

Boom di casi a Cori: cluster in una Rsa

Un numero elevto di casi arriva, nel bollettino Asl del 1 novembre, dalla città di Cori. Si tratta di 32 nuovi pazienti contagiati, 16 dei quali legati al cluster divampato in una Rsa del paese, che qualche giorno fa, come annunciato dal sindaco, era stata posta in quarantena. Pazienti e operatori si trovano dunque in isolamento con l'obiettivo di circoscrivere subito il contagio ed è in corso l'indagine epidemiologica della Asl.

Aprilia: un altro decesso per covid

Il mese comincia anche con un altro decesso, il 17esimo da ottobre ad oggi. Si tratta di un paziente di 85 anni che era residente nella città di Aprilia. Il conto totale dei decessi dall'inizio della pandemia purtroppo sale ancora: sono 56 i pazienti che hanno perso la vita a causa del covid. Nel solo mese di ottobre i morti sono stati 16.

Il virus nei comuni pontini: i dati di ottobre

l dettaglio della situazione dei contagi in provincia di Latina alla fine del mese di ottobre, con relativo numero di positivi, guariti, pazienti deceduti e indice di prevalenza per ciascun comune pontino (pari al numero di tamponi positivi ogni 10mila abitanti). A Latina il più alto numero di pazienti contagiati; a Roccagorga e Cisterna l'indice di prevalenza più elevato. Osservate speciali anche Aprilia e Terracina. Solo Ponza e Ventotene salve dal virus (tutti i dettagli)

Coronavirus Lazio: 23mila tamponi e 2351 positivi

Su circa 23mila tamponi effettuati, il Lazio conta oggi, 1 novembre, 2351 casi positivi, 19 morti e 108 guariti. Sale ancora il rapporto tra positivi e tamponi effettuati, pari ora al 10%. La città di Roma torna sotto i mille casi ma crescono le province. "Prosegue l’attività di riconversione della rete ospedaliera - spiega l'assessore regionale Alessio D'Amato - va assolutamente potenziata l’assistenza domiciliare da parte dei medici di medicina generale. A questo scopo creata nuova funzione assistenziale covid-adiI (assistenza domiciliare integrata covid) ed è partita la manifestazione di interesse rivolta ai medici di medicina generale. La strada deve essere necessariamente quella dell’assistenza domiciliare consentendo ai medici di fare anche i tamponi rapidi a domicilio".

I dati di Roma e del Lazio

Sono 937 i nuovi positivi nella città di Roma, 573 nei comuni della provincia romana, 817 nelle altre province del Lazio. Oltre ai 168 di Latina, 16 dei quali legati al nuovo cluster della Rsa di Cori dove è in corso l'indagine epidemiologica, si registrano ben 399 casi nella Asl di Frosinone, 226 nella Asl di Viterbo, 18 casi a Rieti. Il totale dei casi nella regione ammonta ora a 48773, di cui 11436 guariti, 1231 deceduti, 36106 attuali positivi. Tra i positivi ci sono 33866 pazienti seguiti in isolamento domiciliare, 2055 ricoverati, 185 in terapia intensiva.

Nel Lazio test rapidi ai medici di base

"Da lunedì 2 novembre - ha annunciato l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato - si avvia la distribuzione dei tamponi rapidi antigenici ai medici di medicina generale e sono gratuiti per gli assistiti. Sempre lunedì scade il termine per la dichiarazione dei requisiti e la capacità di inizio attività dei laboratori privati per l’esecuzione dei tamponi molecolari alla tariffa calmierata, in coerenza con il proficiency test del laboratorio regionale di riferimento dello Spallanzani. In corso l’istruttoria tecnica anche con la rete delle farmacie sia per test sierologici che per i test antigenici”.

