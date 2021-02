Coronavirus: sotto la soglia dei 100 casi, il Lazio sotto quota mille ma con 38 morti

Latina e il Lazio restano in zona gialla e i contagi in provincia e nel resto del regione si mantengono sostanzialmente stabili, ma a fronte di una situazione ancora preoccupante dei decessi per covid. Questa la situazione generale, che impone però un'attenzione particolarmente alta per il rischio varianti.

Il bollettino della Asl pontina del 19 febbraio segnala ancora un numero di nuovi positivi sotto quota 100 per il sesto giorno consecutivo. Sono infatti 74 i contagi distribuiti in 18 comuni, per un totale di 1875 positivi registrati dall'inizio di febbraio. Il numero più alto nella città capoluogo, che ne conta 13, mentre il comune di Roccagorga, in zona rossa dal 15 febbraio, ne registra uno solo. Sono poi ben 204 i pazienti guariti nelle ultime 24 ore.

Il bilancio dei decessi: muore un paziente di 53 anni

Pesante però il bilancio dei decessi: ancora tre vittime di ieri, un dato che porta a quasi 400 il numero di vittime di covid dall'inizio della pandemia e a 48 dall'inizio di febbraio. I pazienti erano residenti nei comuni di Aprilia, Maenza e Pontinia e uno di loro aveva solo 53 anni e nessuna patologia pregressa importate. Era finito in rianimazione a causa delle conseguenze del virus e non ce l'ha fatta.

Un minuto di silenzio per il personale sanitario vittima del covid

Un minuto di silenzio per ricordare i colleghi che hanno perso la battaglia contro il coronavirus e un pensiero rivolto a tutti i medici e gli infermieri che dopo 11 mesi di pandemia sono ancora in prima linea per assistere e curare i malati. Oggi, 20 febbraio, ricorre la Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario e del volontariato, istituita il 13 novembre scorso proprio per onorare l'impegno durante la pandemia. Anche gli ordini delle professioni sanitarie della provincia osservano alle 11 di sabato 20 febbraio un minuto di silenzio (qui la notizia)

Il Lazio di nuovo sotto quota mille casi

Oltre 12mila tamponi nel Lazio (+326) e più di16mila antigenici per un totale che supera i 28mila test. I nuovi casi di covid sono 990, 38 i decessi e meno di mille i guariti. "Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive - commenta l'assessore D'Amato - Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 3%. Abbiamo vaccinato il 17% degli over 80 del Lazio con la prima dose" Complessivamente nella regione sono 35.608 i casi attualmente positivi, di cui 1.925 ricoverati, 231 in terapia intensiva e 33.452 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 182.565, i decessi 5.672 mentre il totale dei casi esaminati è pari a 223.845.

Dal 1 marzo vaccini dai medici di base anche in provincia

Dal 1 marzo sarà possibile vaccinarsi dal medico di base. Ad annunciarlo è stato in questi giorni l'assessore alla Sanità della Regione Alessio D'Amato: Dopo l'ok dell'Aifa su AstraZeneca, che potrà essere somministrato alla fascia di popolazione dai 18 fino ai 65 anni di età, la Regione Lazio ha infatti rimodulato il programma vaccinale con nuove categorie e date. La vaccinazione proseguirà dunque su un doppio binario: i sieri Pfizer e Moderna destinati agli over 80, mentre la fetta della popolazione tra i 18 e i 65 anni verrà immunizzate con dosi di AstraZeneca (qui tutti i dettagli). Intanto anche in provincia di Latina sono iniziate le somministrazioni alle forze dell'ordine, in luoghi messi a disposizioni dai singoli Corpi e utilizzando squadre della Asl affiancate da personale medico interno.

Vaccino Reithera: ok dell'Aifa alla fase 2

L'Istituto superiore di sanità e l'Aifa ieri hanno dato l'ok alla fase 2" della sperimentazione clinica sul vaccino ReiThera-Spallanzani. Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, a margine dell'inaugurazione dell'acceleratore lineare per radioterapia al Policlinico Tor Vergata di Roma. Il vaccino è in fase di sperimentazione all'Inmi Spallanzani di Roma. D'Amato ha precisato che la Regione "spera di concludere entro l'estate anche la fase 3, e di conseguenza di iniziare la produzione da settembre che - secondo ReiThera - sarebbe di 100 milioni di dosi all'anno".

Roccagorga: mutazione sul virus, studi in corso

Buone notizie dallo Spallanzani: a Roccagorga i contagi di covid non sono legati alla temuta variante inglese. La conferma dunque dalle analisi di laboratorio dell'istituto di Roma. L'ufficialità è arrivata dalla Asl e dal sindaco del paese Nancy Piccaro (qui la notizia). Ma il punto è stato fatto anche nel corso di una riunione convocata in prefettura con la Asl nel corso della quale è stato spiegato che comunque il virus presenta una variazione genetica che rende più veloce la sua diffusione e su cui sono ora in corso degli ulteriori studi allo Spallanzani di Roma.

