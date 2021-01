Coronavirus: il Lazio torna sopra mille casi con 59 decessi, la provincia a quota 221

Non arrivano buone notizie dall'ultimo bollettino della Asl, che segna ancora un balzo verso l'alto della curva del covid: i contagi ieri, 19 gennaio, sono stati infatti 221 e ancora cinque i decessi.

Coronavirus Latina: contagi e decessi in provincia

La concentrazione più alta di casi riguarda la città di Latina, che ne conta 43. ma ci sono anche 28 casi a Terracina, 21 ad Aprilia,19 a Formia e a Sezze, 17 a Sonnino e Fondi. Dall'inizio della pandemia sono stati trattati 18.326 pazienti pontini malati di covid, di cui 3782 solo a gennaio. Drammatico il bilancio dei decessi: altri cinque morti nelle ultime 24 ore. Si tratta di due pazienti di Latina, uno di Cisterna e uno di Itri mentre un quinto era residente al di fuori del territorio potnino. Le vittime ora arrivano complessivamente a 307, di cui 56 a gennaio.

Il bollettino del Lazio

Nel Lazio sono 1.100 i nuovi positivi riportati dall'assessorato alla Sanità nel corso della giornata di ieri. La conta dei morti si aggrava purtroppo con altri 59 decessi mentre sono 3.150 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende a 3%. I casi trattati complessivamente nel Lazio sono stati dall'inizio della pandemia 191.615, di cui 75.236 attuali positivi, 4474 deceduti,111.905 guariti. I ricoverati sono al momento 2768, i pazienti in terapia intensiva 305.

In provincia due nuovi focolai: Villa Silvana e Icot

La Asl pontina fa i conti con due nuovi cluster scoperti negli ultimi giorni. Il primo riguarda la Rsa della Casa di cura Villa Silvana ad Aprilia, dove è stata riscontrata la positività di oltre 50 persone tra operatori sanitari e degenti. La struttura sanitaria ha fornito chiarimenti e spiegato che i positivi sono stati isolati, alcuni trasferiti in altri ospedali e nei prossimi giorni verranno ripetuti tamponi molecolari a tutta la popolazione della Casa di cura (qui i dettagli). Un altro focolaio importante ha interessato invece l'ospedale Icot di Latina, in particolare le aree di Ortopedia e di medicina universitaria, con un totale di 20 contagiati.

Contagi nelle Rsa: le richieste dei sindacati

Sui contagi all'interno delle Rsa intervengono anche i segretari di Spi Cgil Beatrice Moretti e Raffaele D'Ettorre, di Fnp Cisl Umberto Coco e Giuseppe Di Prospero, Uilp Uil Carlo Pezzoli e Valerio Natale, che hanno sollecitato la Asl, il prefetto di Latina e il sindaco Damiano Coletta a riattivare il tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali dei pensionati. I segretari in particolare chiedono adeguate misure di prevenzione e una riorganizzazione generale complessiva delle residenze per anziani (la notizia).

Si torna a scuola, gli studenti scioperano poi incontrano il prefetto

Rientro a scuola in presenza ieri anche per gli studenti della provincia di Latina. Ma lo stesso giorno, il 18 gennaio, è coinciso anche con l'inizio della protesta dei ragazzi che hanno partecipato ad una mobilitazione indetta a livello nazionale. Diverse le problematiche non solo quelle legate al rischio di un aumento dei contagi, ma anche quelle relative al doppio orario di entrata ed uscita da scuola e ai trasporti. Proprio di questi temi una delegazione degli studenti di Latina ha discusso con il prefetto (qui i particolari del'incontro).

Vaccini agli ultra 80enni: ecco come fare per prenotarsi

Partiranno dall'inizio di febbraio le somministrazioni dei vaccini agli anziani over 80 del Lazio. L’Unità di crisi della Regione ha indicato quali sono le modalità attraverso cui sarà possibile prenotarsi. “Il taglio nelle forniture da parte di Pfizer ha imposto una rimodulazione del piano vaccinale per gli over 80 anni così, dopo una prima fase positiva di sperimentazione svolta presso l’Istituto Spallanzani e il Campus Bio-Medico di Roma, da lunedì 25 gennaio gli over 80 anni potranno prenotare il proprio vaccino anti Covid sul sito SaluteLazio.it (PrenotaVaccinoCovid) basta solo il codice fiscale - viene spiegato dall’Unità di Crisi -. Si potrà scegliere uno dei 100 punti di somministrazione diffusi sul territorio regionale. In alternativa si potrà chiedere il vaccino al proprio medico di famiglia (ecco quali sono le modalità di prenotazione).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento