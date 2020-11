Coronavirus: nel Lazio 75.541 attuali positivi, in provincia oltre 5.400. Ma valore Rt scende a 0,9

Sono stati 183 i nuovi casi di positività al covid riportati ieri nel bollettino della Asl e registrati in provincia di Latina. Altri tre invece i decessi per un totale di 113 dall'inizio della pandemia e di 58 morti per covid solo dall'inizio del mese di novembre.

La distribuzione dei casi positivi sul territorio

Sono 25 i comuni pontini toccati dalle nuove infezioni, ancora una volta con un picco che riguarda le città di Latina (31); Cisterna (22), Aprilia (21), Fondi (20), Terracina (21). Gli altri casi hanno riguardato i comuni di Bassiano (1), Castelforte (2), Cori (2), Formia (5), Gaeta (11), Itri (5), Lenola (4), Maenza (1), Minturno (9), Pontinia (2), Priverno (3), Roccagorga (1), San Felice Circeo (2), Sabaudia (6), Santi Cosma e Damiano (2), Sermoneta (1), Sezze (4), Sonnino (1), Sperlonga (4), Spigno Saturnia (2).

Coronavirus Latina: il bollettino della Asl

Gli attuali positivi sul territorio sono ormai 5435. Di questi, 168 sono ricoverati e 5267 sono invece trattati a domicilio. Sono invece 81 i nuovi guariti per un totale di 1595. L'indice di prevalenza, pari al numero di positivi ogni 10mila abitanti, è di 124,17 mentre il numero complessivo dei cittadini contagiati dall'inizio dell'emergenza sanitaria è di 7143.

Dormitorio di Latina: 20 homeless positivi al covid

Circa 20 ospiti del dormitorio di Latina, in viale XXIV maggio, sono risultati positivi al test rapido antigenico. La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri. Dopo la scoperta di un contagio, gli operatori sanitari hanno effettuato nel triage della struttura test rapidi a tutti gli ospiti in ingresso, procedendo poi con il tampone molecolare per tutti coloro che sono risultati positivi (i dettagli della notizia)



Coronavirus Lazio: ancora 2697 casi e 61 decessi

Nell'intera regione sono stati 2697 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, 169 in meno rispetto alla giornata precedente, a fronte anche di un aumento dei tamponi: (27mila quelli processati). Diminuiscono i decessi rispetto al dato record del 18 ottobre ma restano comunque altissimi: sono 61. Aumenta il numero dei guariti: 586, ma aumentano anche i ricoveri e le terapie intensive in tutto il Lazio. Quanto ai numeri, ad oggi sono 75541 gli attuali positivi, con 3103 ricoveri e 329 terapie intensive; le persone in isolamento domiciliare sono 72109. I casi totali da inizio pandemia sono arrivati a 94782, i guariti a 17361 e i decessi a 1880. “Aumentano i tamponi e calano i casi positivi e i decessi - ha commentato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato - il valore Rt scende sotto l’1 e si attesta allo 0,9. Diminuisce inoltre il tempo mediano tra la data di inizio sintomi e la data di diagnosi da 4 a 2 giorni. Bene l’indicatore del totale risorse umane dedicate all’attività di tracciamento. Il tasso di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva è al 32% e quello di area medica per pazienti Covid al 49%. Non bisogna abbassare la guardia occorre ancora tempo”.

Pazienti dalla Campania a Formia, il sindaco Villa: "Non esistono confini"

Pazienti covid che dalla Campania vengono a curarsi nel basso Lazio, ed anche all'ospedale Dono Svizzero di Formia e al Goretti di Latina. Il caso era scoppiato nei giorni scorsi ed è un fenomeno che non si è mai fermato. E’ di oggi l’intervento del sindaco di Formia Paola Villa che ricorda l'articolo 32 della Costituzione italiana, che riguarda il diritto alla salute e il rispetto della persona umana (qui l’intero intervento).

Contagi nelle Rsa, allarme dei sindacati dei pensionati

Si è tenuto nei giorni scorsi un incontro con Asl e Comuni chiesto dalle organizzazioni sindacali di Cgil Spi, Cisl Fnp e Uil pensionati per fare il punto sulla ripresa dei contagi covid nelle Rsa del territorio pontino. Nel corso della riunione l'attenzione si è soffermata in particolare sul caso della Rsa di Cori, dove si sono registrati nelle scorse settimane ben 46 casi positivi tra ospiti e personale. Una situazione che ha allarmato i sindacati dei pensionati e per la quale sono stati chiesti chiarimenti (qui la notizia).

Test rapidi: “Buona l’adesione dei medici di base e dei pediatri”

Oltre 1.700 medici di famiglia e oltre 400 pediatri di libera scelta nel Lazio hanno aderito alla manifestazione di interesse per l'esecuzione dei tamponi rapidi promossa dalla Regione. Una “buona adesione” ha commentato l'Unità di crisi Covid-19 della Regione che ha diffuso anche i dati nello specifico. Sono 1737 i medici di medicina generali che hanno aderito, così suddivisi: 332 alla ASL Roma 1, 309 alla ASL Roma 2, 208 alla ASL Roma 3, 107 alla ASL Roma 4, 204 alla ASL Roma 5, 92 alla ASL Roma 6, 143 alla ASL di Frosinone, 191 alla ASL di Latina, 51 alla ASL di Rieti e 100 alla ASL di Viterbo. Sono 421 i pediatri di libera scelta che hanno aderito, così suddivisi: 74 alla ASL Roma 1, 101 alla ASL Roma 2, 59 alla ASL Roma 3, 28 alla ASL Roma 4, 43 alla ASL Roma 5, 66 alla ASL Roma 6, 12 alla ASL di Frosinone, 15 alla ASL di Rieti e 23 alla ASL di Viterbo.

