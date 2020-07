Coronavirus: ancora 16 casi nel Lazio e due morti, un altro contagio in provincia

Nessun nuovo contagio sul territorio pontino secondo il bollettino della Asl pontina del 21 luglio, ma l'odierno bollettino segnala invece un nuovo paziente positivo nella città di Formia, che era stato annunciato nelle scorse ore dal sindaco Paola Villa. I casi totali salgono così a 591 in provincia da inizio pandemia, con 36 pazienti ancora positivi di cui 16 trattati a domicilio e 20 ricoverati. Due in più i guariti rispetto a ieri, per un totale di 518.

Coronavirus Lazio, 16 contagi e due decessi

"Oggi registriamo un dato di 16 casi e due decessi". Dei nuovi contagi, "sette sono casi di importazione: uno di nazionalità del Bangladesh, quattro da Pakistan, uno dalla Romania e uno dall'India". A illustrare i dati del 22 luglio è l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Nella Asl Roma 1 si registrano due nuovi casi nelle ultime 24 ore e sono riferiti a persone legate a cluster già noti e in isolamento. Nella Asl Roma 2, dei dieci nuovi casi uno riguarda una persona di nazionalità del Bangladesh e fa riferimento all'esito dei tamponi sulla comunità del Bangladesh richiamati al drive-in. Quattro casi sono riferiti a persone di nazionalità del Pakistan, uno è una donna dalla Romania, uno è un uomo indiano e due sono persone italiane legate a un link familiare già noto. Due i decessi avvenuti al Policlinico Umberto I. Nella Asl Roma 3 si rileva un nuovo caso nelle ultime 24 ore, un uomo positivo, su segnalazione del medico di medicina generale. Infine, nelle province sono tre i nuovi casi nelle ultime 24 ore: due nella Asl di Frosinone già isolati e un caso nella Asl di Latina di una donna di Formia. Sempre a Latina è sotto osservazione la comunità Sikh ed è stata avviata l'indagine epidemiologica.

La campagna della Regione, Zingaretti: "Sindaci limitino assembramenti"

Più attenzione e una campagna di sensibilizzazione per l'uso della mascherina ad hoc. La Regione Lazio, che non vuole ancora esporsi con una ordinanza che possa multare chi non porta le mascherine nelle zone della movida, ha avviato una iniziativa di sensibilizzazione per non abbassare la guardia sulle misure di prevenzione al coronavirus. La campagna informativa invita tutti al rispetto delle regole. Sui manifesti si legge: 'Non diventare complice del covid: usa la mascherina, igienizza le mani e mantieni le distanze'. E vengono appunto riportate in maniera didascalica le buone pratiche con l'invito esplicito: "continua a rispettare le norme di sicurezza". “Stiamo monitorando con attenzione la situazione e ringrazio tutto il personale sanitario impegnato nel controllo del territorio - ha spiegato il presidente della Regione Nicola Zingaretti - Per ora non procederemo con una ordinanza su obbligo mascherina, ma riprenderemo una forte campagna di informazione per invitare tutti alla responsabilità e a rispettare le regole. Faccio un appello ai sindaci a emettere, lì dove necessario, ordinanze per limitare ed evitare assembramenti. La nuova campagna invita tutti a non diventare complici del Covid 19".

Dal vaccino nato tra Oxford e Pomezia risposte incoraggianti

Buone notizie sul fronte del vaccino. L'ultimo test condotto sul vaccino in sperimentazione presso i ricercatori britannici dell'Università di Oxford, frutto anche di una collaborazione italiana con il vettore virale fatto a Pomezia, avrebbe dato risultati promettenti, dimostrando l'efficacia e la sicurezza del farmaco (qui la notizia)

