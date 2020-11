Coronavirus, in provincia di Latina 4mila nuovi contagi e 65 morti solo dall'inizio di novembre

Non migliora la situazione della provincia di Latina, sotto il profilo dei nuovi contagi e del numero di decessi. Anche ieri, 21 novembre, i casi di covid riportati nel bollettino della Asl erano 260, un dato in linea con quello del precedente quando se ne contavano 274. A conti fatti nel solo mese di novembre il territorio ha circa 4mila nuovi contagi e 65 morti per le complicazioni dovute al covid.

I nuovi positivi sul territorio

A Latina ancora una volta il numero più elevato di tamponi positivi: sono stati 71 i nuovi casi nel capoluogo, 44 invece nella città Aprilia. Restano questi i due comuni che continuano a veder crescere costantemente i casi.Gli altri nuovi contagi sono stati riscontrati a Bassiano (4), Cisterna (10), Cori (2), Fondi (15), Formia (7), Gaeta (5), Itri (2), Lenola (2), Maenza (1), Minturno (2), Monte San Biagio (1), Pontinia (7), Priverno (10), Roccagorga (4), Roccasecca dei Volsci (2), Sabaudia (5), San Felice Circeo (1), Sermoneta (10), Sezze (29), Sonnino (1), Sperlonga (1), Terracina (24).

Coronavirus Latina: i dati del bollettino

Allo stato attuale sono 5789 i positivi in tutta la provincia pontina con 165 pazienti che sono ricoverati in strutture ospedaliere (-3 rispetto a venerdì), 5624 le persone trattate invece a domicilio. I guariti sono 1768 (+68 nelle ultime 24 ore), mentre sono 7677 i casi totali riscontrati nel territorio pontino da inizio pandemia; l’indice di prevalenza, vale a dire il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti, è arrivato a 133,45.

Coronavirus Lazio: 2658 casi giornalieri

Nel Lazio sono invece 2658 i tamponi positivi a fronte di un numero maggiore di tamponi processati che sono stati circa 30mila (+3159). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 37 (4 in meno) e 491 i guariti. Hanno ormai superato la fatidica soglie dei 100mila i casi totali nel Lazio dall'inizio della inizio pandemia, mentre sono 79876 gli attuali positivi. Stabile nelle ultime 24 ore il numero delle terapie intensive che sono 337, 3257 invece i ricoverati. In isolamento domiciliare ci sono al momento 76282 persone, mentre sono 18273 i guariti, 1958 i decessi.

Oltre 1000 tra tamponi e test rapidi ogni giorno

Oltre mille tra tamponi e test rapidi sul territorio pontino. Circa 450 test sono effettuati dalla postazione drive-in di Latina, all'ex Sanit, altrettanti sono quelli mediamente eseguite tra le altre tre postazioni drive-in allestite ad Aprilia, Priverno e Gaeta. A questi numeri si aggiunto i circa 150 tamponi rapidi antigenici raccolti nella postazione woalk.in dell'Icot (qui tutti i dettagli).

Coronavirus Lazio: nuovi orari per negozi e supermrcati

Nuova ordinanza della Regione Lazio contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che disciplina gli orari delle attività commerciali. Il provvedimento è stato firmato il 20 novembre dal presidente Nicola Zingaretti e, tra le altre cose, prevede la chiusura alle 21 nei giorni feriali, prefestivi e festivi delle attività commerciali e dei supermercati (la notizie)

Coronavirus, altre notizie

Articolo in aggiornamento