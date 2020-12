Coronavirus, nuovi casi in calo anche in provincia ma è record di decessi

Sono 132 i casi di covid della provincia di Latina riportati dal bollettino della Asl del 22 dicembre. Un dato in lieve calo rispetto a quello degli ultimi giorni ma che si accompagna purtroppo a un numero elevatissimo di decessi: sono stati 9 ieri, cinque dei quali residenti a Latina, altri ad Aprilia, Cisterna, Terracina e Gaeta. Le vittime avevano tra i 67 e i 95 anni. Il conto totale dei morto arriva ora a 227, con 77 vittime solo nel mese di dicembre e ben 172 da novembre.

Coronavirus Latina, aumentano i guariti

L'unica buona notizia del bollettino di ieri è relativa alle guarigioni, che sono state 310, dunque di molto superiori ai nuovi positivi. In totale però dall'inizio della pandemia ad oggi si sono contagiati 13.281 cittadini pontini. In generale comincia ad essere un segnale positivo il fatto che i guariti superino i caasi giornalieri ma è necessario valutare se questo andamento si manterrà stabile.

Coronavirus Lazio: 1288 casi in 24 ore

Nel Lazio sono 1288 i nuovi casi (+83) a fronte di quasi 13mila tamponi processati nelle scorse 24 ore (+745 rispetto alla giornata di lunedì). Aumentano i decessi che sono stati 56, 1775 i guariti. Allo stato attuale in tutto il Lazio ci sono quasi 76mila positivi mentre le persone contagiate da inizio pandemia sono state 151511; di queste 72172 sono guarite; sono 3390 i decessi. I ricoveri sono 2720, le terapie intensive 292, ieri erano 307.

Tamponi agli studenti delle superiori. La campagna della Asl

Campagna di screening per il covid promossa dalla Asl di Latina e rivolta a tutti i ragazzi che frequentano le scuole medie superiori. Ad annunciarlo è l'azienda sanitaria locale: i test partiranno il 28 dicembre per gli studenti residenti nel distretto 2 della Asl (comuni di Latina, Pontinia, Norma, Sermoneta, Sabaudia). Le strutture di riferimento saranno quelle dei drive-in della clinica San Marco e dell'ex istituto Sani di Latina in via Le Corbusier (qui tutti i dettagli)

Latina, il sindaco Coletta negativo

Il sindaco di Latina Damiano Coletta negativo al Covid. E' stato lo stesso primo cittadino a darne notizia attraverso un tweet dopo il risultato dell'ultimo tampone. “Riprendo il mio impegno per la città in presenza, anche se sempre con grande prudenza. Ancora un grazie a tutti per l’affetto ricevuto e grazie al personale dell’ospedale Santa Maria Goretti” ha scritto il sindaco di Latina su Twitter (qui la notizia).

Decreto Natale: tutti i chiarimenti sugli spostamenti

Nelle scorse ore la presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato sul sito del Governo le Faq (Frequently Asked Question, le domande frequenti sulle misure adottate) sul decreto Natale del 18 dicembre per cercare di fare chiarezza su quali sono le restrizioni, e le deroghe, in vista delle ormai imminenti festività. Spostamenti, visiste a parenti ed amici e seconde case: questi i prinicipali nodi intorno ai quali vertono i dubbi anche dei cittadini pontini (qui tutte le risposte).

“Variante inglese”: alta l’attenzione anche in provincia

Ed è alta l’attenzione anche nella provincia di Latina in merito alla cosiddetta “variante inglese” del coronavirus. Anche la Asl di Latina, infatti, ha indicato quali sono le procedure da seguire per i pontini che hanno soggiornato nel Regno Unito e che sono rientrati nelle ultime due settimane: questi dovranno contattare la stessa Azienda Sanitaria locale ed essere sottoposti a tampone, rispettando l’isolamento domiciliare in attesa dell’esito (qui tutte le informazioni). Intanto, sono già diverse decine le segnalazioni di rientri pervenute alla Asl di Latina per le quali si attendono i risultati dei tamponi.

Anticorpi monoclonali: avviata la produzione alla Bsp di Latina

E' stata avviata in Italia la produzione di 2 milioni di dosi nel 2021 dell'anticorpo monoclonae bamlanivimab di Lilly contro Sars-CoV-2. A gestire alcune delle fasi principali della produzione (come la formulazione e il riempimento dei flaconi) sarà la Bsp Pharmaceuticals di Latina che produce già da dicembre oltre 100mila dosi al mese dedicate ai Paesi dove il farmaco è già stato autorizzato, ad esempio in Usa, Canada e Israele e in Ungheria, ma non in Italia dove ancora l'Aifa non si è espressa. La produzione oltre al sito italiano vede coinvolti altri 6 stabilimenti nel mondo (tutti i dettagli della notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento