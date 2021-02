Coronavirus: nel Lazio 854 nuovi casi, in provincia 68. Allarme variante inglese nella regione

Sono stati 68 i nuovi contagi riportati sul bollettino della Asl del 22 febbraio, con 40 pazienti guariti e una vittima del covid. Ad oggi sono 2.114 i casi del mese di febbraio, contro gli oltre 4.300 di gennaio. Salgono invece a 53 le vititme accertate mentre un mese fa erano 67.

Per quanto riguarda la distribuzione dei nuovi casi, Latina è il comune che registra ancora il numero più alto di contagiati (sono 21 nelle scorse 24 ore), mentre sei casi sono nel comune di Roccagorga, il paese dei Lepini che si trova in zona rossa dal 15 febbraio.

Coronavirus Lazio: sotto quota mille i nuovi casi

Tornano sotto quota mille i contagi giornalieri in tutto il Lazio a fronte di un calo anche del numero dei tamponi. I casi sono stati 854 (-194); oltre 14mila i test totali effettuati di cui oltre 8mila molecolari (-1654) e oltre 6mila antigenici. Rispetto alla giornata di ieri sono stabili i ricoveri mentre diminuiscono le terapie intensive. “Attenzionata la situazione della Ciociaria - ha commentato l’assessore regionale Alessio D’Amato -.Registriamo il record delle vaccinazioni in un giorno andiamo a quota 12mila, per la prima volta ben oltre le 10 mila somministrazioni”. In tutta la regione sono quasi 227mila i contagiati da inizio pandemia mentre si contano 35mila attuali positivi, 1861 ricoveri, 233 terapie intensive occupate. E sono quasi 186mila le persone guarite e 5743 i deceduti.

Nel Lazio altri due comuni in "zona rossa"

Allarme variante inglese nella regione. Dopo Roccagorga altri due comuni del Lazio diventano zona rossa: Colleferro e Carpineto Romano. Lo rende noto la Regione Lazio con il presidente Nicola Zingaretti, che ha firmato l’ordinanza sui due centri alle porte di Roma "a causa della forte incidenza e presenza della variante inglese".

La variante inglese in una scuola di Fiumicino

La variante inglese del coronavirus è arrivata anche in una scuola di Fiumicino. Anche nel plesso Rodano dell'Istituto Colombo di Isola sacra sono stati trovati casi della variante più contagiosa del Covid. L'istituto Rodano ha avuto un iter simile a quello vissuto dalle due scuole del X Municipio. Anche in questo caso, i campioni sono sospetti sono stati inviati all'Inmi dello Spallanzani di Roma con il medesimo responso (qui la notizia da Roma Today)

Il punto sui vaccini in provincia: si parte anche con le categorie fragili

“Abbiamo avuto qualche criticità nelle scorse settimane a causa dei problemi di approvvigionamento dei vaccini Pfizer – ha spiegato il responsabile della campgna vaccinale della Asl di Latina Loreto Bevilacqua – però oggi la situazione sembra abbastanza tranquilla. Noi abbiamo iniziato con il vaccinare tutti gli operatori sanitari. Sabato fineremo tutti, e parlo non solo degli operatori delle strutture pubbliche ma anche delle strutture convenzionate, oltre ai medici liberi professionisti e ai farmacisti". La Asl di Latina ha avviato le somministrazioni delle dosi anche per le categorie di soggetti fragili, come trapiantati e dializzati e comincerà presto anche quelle per i malati oncologici (qui la notizia). Intanto, lunedì 22 febbraio, sono partite le somministrazioni anche al personale scolastico e alla guardia di finanza.

Dal 1 marzo vaccini dai medici di base anche in provincia

Dal 1 marzo sarà possibile vaccinarsi dal medico di base. Ad annunciarlo è stato in questi giorni l'assessore alla Sanità della Regione Alessio D'Amato: Dopo l'ok dell'Aifa su AstraZeneca, che potrà essere somministrato alla fascia di popolazione dai 18 fino ai 65 anni di età, la Regione Lazio ha infatti rimodulato il programma vaccinale con nuove categorie e date. La vaccinazione proseguirà dunque su un doppio binario: i sieri Pfizer e Moderna destinati agli over 80, mentre la fetta della popolazione tra i 18 e i 65 anni verrà immunizzate con dosi di AstraZeneca (qui tutti i dettagli). Intanto anche in provincia di Latina sono iniziate le somministrazioni alle forze dell'ordine, in luoghi messi a disposizioni dai singoli Corpi e utilizzando squadre della Asl affiancate da personale medico interno.

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento