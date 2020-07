Coronavirus: 16 contagi nel Lazio, uno a Formia. Comunità Sikh "sotto osservazione"

Un paziente positivo nella città di Formia, secondo il bollettino Asl del 22 luglio. I casi totali da inizio emergenza sono arrivati dunque a 591, con 36 pazienti ancora positivi, di cui 16 trattati a domicilio e 20 ricoverati. I guariti, due in più rispetto alla gironata precedente, sono in tutto 518.

Coronavirus Formia, il sindaco: "Al lavoro per contenere il virus"

Per quanto riguarda il caso di Formia, il sindaco Paola Villa precisa che la Asl è al lavoro per attivare i protocolli e contenere il virus. Il paziente sarebbe legato a un caso registrato in questi giorni a Minturno e ad uno dei casi di Formia. Si tratta infatti di persone che condividono lo stesso ambiente di lavoro. "Questi casi - commenta il sindaco - ci confermano la presenza del virus, ci confermano il buon successo delle terapie domiciliari, ma soprattutto ci indicano che la tecnica dei link immediata seguita da tamponi, permette di contenere i contagi. Mi preme sottolineare che nessun locale di Formia è stato posto sotto sequestro, che nessuno ha in alcun modo incentivato con comportamenti scorretti i casi positivi che abbiamo avuto, anzi va sottolineata l'estrema serietà e professionalità dei gestori di mettersi a disposizione delle forze dell'ordine e dell'Asl per circoscrivere il virus. Noi continuiamo ad avere alta l'attenzione e soprattutto a mantenere le distanze che più di ogni altra cosa, sembra essere il rimedio preventivo migliore. Noi continuiamo ad avere alta l'attenzione senza perdere il senso di comunità e della realtà".

Sabaudia, "sotto osservazione" la comunità Sikh

Anche per i tre casi di cittadini indiani positivi al covid registrati nei giorni scorsi a Sabaudia sono scattati i protocolli della Asl, con tamponi a tappeto sulla comunità Sikh del territorio che resta "sotto osservazione". Il primo caso si era registrato sabato scorso a Sabaudia, poi altri due connazionali nella giornata di lunedì.

Coronavirus Lazio, 16 contagi e due decessi

Sono 16 i casi di coronavirus registrati il 22 luglio nel Lazio e due decessi. Dei nuovi contagi, sette sono casi di importazione: uno di nazionalità del Bangladesh, quattro da Pakistan, uno dalla Romania e uno dall'India.

Lazio: test sierologici anche al personale sanitario

Si è messa in moto la macchina che ci vedrà come prima regione italiana a sottoporre a test sierologico circa 120mila operatori delle scuole, insegnanti, operatori tecnici, personale di sostegno, amministrativo, ausiliario di ogni istituito di ogni ordine fino al secondo grado (qui la notizia)

Anche a Latina la spiaggia si prenota online

Dopo Sabaudia, anche a Latina parte il servizio di prenotazione per le spiagge libere. A partire da venerdì 24 luglio, dal tardo pomeriggio, sarà attivo in via sperimentale il portale per il monitoraggio degli accessi della spiaggia libera nel Comune di Latina, finalizzato al tracciamento sanitario e alla fruizione consapevole del litorale. Non è obbligatorio ma l’amministrazione ne raccomanda l’utilizzo in quanto si tratta di uno strumento che consente di tenere traccia dei contatti (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

