Coronavirus, contagi in calo: nel Lazio sono 946. In provincia 120

Casi in calo nel Lazio e anche in provincia, dove ieri si sono registrati 120 contagi comunicati nel bollettino della Asl di Latina e distribuiti in 22 comuni. Nelle ultime 24 ore però si contano altri quattro decessi, di pazienti residenti rispettivamente ad Aprilia, Cori, Formia e Terracina, che fanno salire il conto totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria a 231.

Più guariti che nuovi positivi ma la Asl avverte: "Situazione ancora preoccupante"

La buona notizia arriva ancora dal numero delle guarigioni, che sono state ieri 150, molto più numerose quindi dei nuovi casi di positività accertati sul territorio. Proprio però in previsione delle feste di Natale il direttore della Asl Giorgio Casati avverte: " La diffusione del contagio non si ferma non solo con i divieti ma soprattutto i comportamenti corretti". La situazione in provincia è infatti ancora preoccupante e, come spiega anche la professoressa Lichtner responsabile delle Malattie Infettive di Latina, ci sono ancora al Goretti 200 ricoverati covid e 20 accessi giornalieri al pronto soccorso (i dettagli)

Coronavirus Lazio: nuovi casi sotto quota mille

Scendono, per la prima volta dopo due mesi, sotto quota mille i contagi in tutto il Lazio. I tamponi sono stati quasi 13mila, con 946 contagi, ben 342 in meno rispetto alla giornata di martedì. I decessi sono stati 44 e i guariti 1149. Il rapporto tra positivi e tamponi è sceso al 7% e sono in calo le terapie intensive, mentre aumentano i ricoveri. Sono oltre 152mila le persone contagiate da marzo nella regione. Di queste, 73.321 sono guarite; i decessi ad oggi sono invece 3434 mentre gli attuali positivi 75.702; sono 2740 i ricoveri, 286 le terapie intensive.

Focolaio in una scuola a Cisterna: due plessi in quarantena

Un nuovo allarme è arrivato, in tema di contagi e scuole, dalla città di Cisterna. Un focolaio è stato infatti registrato nella scuola Leone Caetani, in due diversi plessi: Sibilla Aleramo e Cambellotti. Dopo la positività di 28 persone, tra docenti e alunni, la Asl ha disposto la quarantena domiciliare per tutti gli studenti, docenti, operatori amministrativi e scolastici che frequentano i due plessi. Il provvedimento è stato notificato nella giornata di ieri, 23 dicembre (qui la notizia).

Anche la provincia si prepara al Natale in "zona rossa"

Da oggi, 24 dicembre, l'Italia si risveglia in zona rossa. Le misure restrittive per questo Natale 2020 stabilita dal Decreto di Natale, che si concluderanno il 6 gennaio, cambiano le vite dei cittadini mentre si prepara anche sul territorio pontina una stretta sui controlli; per uscire di casa servirà l'autocertificazione (tutti i dettagli)

Tamponi agli studenti delle superiori. La campagna della Asl

Campagna di screening per il covid promossa dalla Asl di Latina e rivolta a tutti i ragazzi che frequentano le scuole medie superiori. Ad annunciarlo è l'azienda sanitaria locale: i test partiranno il 28 dicembre per gli studenti residenti nel distretto 2 della Asl (comuni di Latina, Pontinia, Norma, Sermoneta, Sabaudia). Le strutture di riferimento saranno quelle dei drive-in della clinica San Marco e dell'ex istituto Sani di Latina in via Le Corbusier (qui tutti i dettagli)

Latina, il sindaco Coletta negativo

Il sindaco di Latina Damiano Coletta negativo al Covid. E' stato lo stesso primo cittadino a darne notizia attraverso un tweet dopo il risultato dell'ultimo tampone. “Riprendo il mio impegno per la città in presenza, anche se sempre con grande prudenza. Ancora un grazie a tutti per l’affetto ricevuto e grazie al personale dell’ospedale Santa Maria Goretti” ha scritto il sindaco di Latina su Twitter (qui la notizia).

Anticorpi monoclonali: avviata la produzione alla Bsp di Latina

E' stata avviata in Italia la produzione di 2 milioni di dosi nel 2021 dell'anticorpo monoclonae bamlanivimab di Lilly contro Sars-CoV-2. A gestire alcune delle fasi principali della produzione (come la formulazione e il riempimento dei flaconi) sarà la Bsp Pharmaceuticals di Latina che produce già da dicembre oltre 100mila dosi al mese dedicate ai Paesi dove il farmaco è già stato autorizzato, ad esempio in Usa, Canada e Israele e in Ungheria, ma non in Italia dove ancora l'Aifa non si è espressa. La produzione oltre al sito italiano vede coinvolti altri 6 stabilimenti nel mondo (tutti i dettagli della notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento