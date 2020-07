Coronavirus: 595 i contagi totali in provincia, nuovi casi a Pontinia

Un caso ieri a Pontinia, altri due nella giornata di oggi, 24 luglio, a cui si aggiungono due pazienti trovati positivi a Formia ma residenti fuori regione. I casi totali arrivano a 595, dal momento che la Asl conteggia solo i pazienti pontini. Di questi, 40 sono ancora positivi e 17 sono trattati a domicilio. Nessun decesso si è registrato rispetto ai 37 totali da inizio pandemia. Resta fermo a 518 il numero di pazienti guariti.

Coronavirus Latina, indagini sulla comunità Sikh: positivo un giornalista

I contagi pontini sono riferiti a due cittadini indiani, uno dei quali è un giornalista per una testata nella lingua madre, a quanto pare arrivato in Italia lo scorso mese di giugno. Nel mirino c'è in particolare una funzione religiosa Sikh avvenuta a Sabaudia nei giorni scorsi, a cui ha partecipato anche il giornalista straniero. La comunità Sikh che si trova tra i comuni di Sabaudia e Terracina è comunque sotto stretto monitoraggio. La Asl è riuscita a ricostruire i link epidemiologici e ha effettuato tamponi a circa 200 persone cercando di isolare subito i positivi e circoscrivere i virus.

D'Amato: "Nell'ultimo mese nel Lazio casi provenienti da 25 Paesi"

"Con l’attuale andamento epidemico fortemente caratterizzato da focolai relativi ai cosiddetti casi di importazione e da un abbassamento dell’età dei contagi dovuto anche alla movida, decidere di non prorogare lo Stato di emergenza equivale allo sciogliete le righe. Auspico una riflessione attenta sul tema. Questo è il mese in cui bisogna abbassare il più possibile la curva per esser pronti a settembre. Ogni incertezza potrebbe avere conseguenze gravi. Nell’ultimo mese nel Lazio abbiamo avuto casi provenienti da 25 Paesi". A dirlo è stato l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato a proposito di un aumento dei casi in tutta la regione, gran parte dei quali di importazione.

Lazio: test sierologici anche al personale sanitario

Si è messa in moto la macchina che ci vedrà come prima regione italiana a sottoporre a test sierologico circa 120mila operatori delle scuole, insegnanti, operatori tecnici, personale di sostegno, amministrativo, ausiliario di ogni istituito di ogni ordine fino al secondo grado (qui la notizia)

Coronavirus, le altre notizie

