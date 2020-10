Coronavirus, l'escalation continua: record di contagi a Latina e nel Lazio

Continua l'escalation di contagi da Covid in provincia di Latina: ieri è stato raggiunto il numero di 126 nuovi casi suddivisi in 18 diversi Comuni, dato reso noto prima nel corso di una conferenza stampa in Prefettura e poi confermato dal consueto bollettino della Asl. Dall'inizio di ottobre i contagi sono stati 1202.

Per quanto riguarda il Lazio sono 1389 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore: i tamponi processati nelle scorse 24 ore sono stati oltre 22mila. Undici i decessi e 88 i guariti che superano la soglia dei 10mila da inizio pandemia. “Il rapporto tra i tamponi e i positivi è al 6% - ha commentato l’assessore D’Amato -. In queste ore c’è uno sforzo enorme di tutto il sistema per attivare rapidamente tutti posti letto previsti dalla nuova ordinanza. Questa è la priorità dei prossimi giorni. Sta andando molto bene il servizio di prenotazione online nei drive di Togliatti, Forlanini, Santa Maria della Pietà e Santa Lucia, situazione più fluida”.

Coronavirus Latina: la mappa dei nuovi contagi

Dati record ad Aprilia e Cisterna dove oggi si contano rispettivamente 31 e 26 nuovi casi - mai cosi tanti da inizio pandemia - e 31 sono i nuovi positivi anche nel capoluogo pontino. Gli altri contagi comunicati sono stati accertati nei seguenti comuni: Castelforte (2), Cori (3), Fondi (4), Formia (1), Gaeta (1), Itri (1), Monte S. Biagio (1), Norma (2), Pontinia (2), Priverno (1), Roccagorga (2), Sabaudia (5), Sezze (3), Sonnino (1), Terracina (9).

Coronavirus Latina: tutti i numeri

Sulla base dei dati ufficiali contenuti nel bollettino, sono 1589 gli attuali positivi, con 1466 persone che sono in cura presso il proprio domicilio, 123 i pazienti ricoverati in strutture ospedaliere. I contagi totali da inizio pandemia in tutto la provincia sono arrivati a 2423 e l’indice di prevalenza - vale a dire il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti - ha aggiunto il dato di 42,12; sono 789 i guariti e 45 i decessi.

Coronavirus Latina: il punto in Prefettura

"C'è un effetto trascinamento che proseguirà inevitabilmente anche nei prossimi giorni. Ci attendiamo quindi ancora un incremento di casi, ma questa curva va assolutamente modificata”: queste le parole del direttore generale della Asl di Latina Giorgio Casati che questa mattina è intervenuto nel corso della conferenza stampa convocata in Prefettura per fare il punto della situazione a fronte dei nuovi contagi. Annunciati anche controlli a tappeto a partire da questa sera quando entrerà in vigore la nuova misura del coprifuoco dalle 24 disposta dalla Regione con l’ultima ordinanza di tre giorni fa (qui i dettagli).

Casati: “Pronte le mappe di geolocalilzzazione dei pazienti”

Nel corso della conferenza stampa in Prefettura il direttore della Asl ha annunciato inoltre che nei tre comuni che registrano da settimane la situazione più grave legata ai contagi (Aprilia, Latina e Cisterna) sono pronte mappe di geolocalizzazione che offriranno la possibilità, in base all'indirizzo dei positivi, di rappresentare su una mappa come sono distribuiti geograficamente i contagi e quindi di individuare la maggiore concentrazione di positivi (qui la notizia).

Coronavirus Lazio: i dati nelle 5 province

Dei 1389 nuovi casi in tutta la regione, 605 sono stati registrati nella Capitale e 293 nella provincia di Roma. Sono invece 491 quelli registrati nelle altre 4 province laziali, di cui 126 appunto in quella pontina. Nella Asl di Frosinone si contano poi 148 nuovi casi, 167 in quella di Viterbo e infine 54 in quella di Rieti.