Coronavirus, il punto nel Lazio: in calo ricoveri e nuovi casi. Ma non in provincia

In tutto il mese di gennaio 4661 nuovi contagi in provincia di Latina, oltre 19mila dall'inizio della pandemia. Nella giornata di ieri, domenica 24 gennaio, ancora 181. Mentre i dati calano in tutto il Lazio, la curva del territorio pontino continua a non dare segnali di flessione e i contagi si mantengono stabilimente appena sotto quota 200. Nell'arco della settimana appena conclusa del resto, i nuovi positivi sono stati 1224. Sono arrivati inoltre a 71 i decessi legati al covid registrati nel corso del mese, mentre sono 322 i pazienti che hanno perso la vita nei 10 mesi di pandemia.

Coronavirus Lazio: tutti i numeri della regione

Per quanto riguarda il Lazio, risultano in calo i nuovi casi, i decessi e i ricoveri. Sono infatti 1.056 nelle ultime 24 ore i contagi registrati nella regione, 16 invece le vittime a fronte di 12mila tamponi processati e 13mila test antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'8% ma considerando anche gli antigenici scende al 4%. Sono al momento al di sotto delle 70mila unità gli attuali positivi nella regione, mentre sono 198mila i casi trattati in ttoale, 123mila i guariti e 4.682 le vittime del virus. I ricoveri ad oggi sono 2544 (in diminuzione di 32 unità rispetto alla giornata di sabato), 286 le terapie intensive (3 in più rispetto a sabato).

Il punto sui vaccini

Salute Lazio, secondo il dato aggiornato alle 19.40 di ieri, comunica che sono oltre 142mila le dosi di vaccino somministrate dall’inizio della campagna in tutta la regione (circa 5500 nella sola giornata di oggi); sono più di 23mila le persone a cui è stata inculata la seconda dose. Sono sempre le donne quelle ad essere state vaccinate in numero superiore (oltre 87mila) rispetto agli uomini (più di 55mila). Nella provincia di Latina ad oggi sono state 7600 le dosi di vaccino inoculate (meno di 300 nella giornata di domenica); 866 persone che hanno ricevuto la seconda dose.

Vaccini over 80: slitta ancora la partenza

A causa dei ritardi nella consegna delle dosi di Pfizer, slitta purtroppo in tutto il Lazio l’avvio della campagna di vaccinazione per gli over 80. Si parte infatti l’8 febbraio, mentre le prenotazioni prenderanno il via una settimana prima. Gli aggiornamenti sulla situazione, dovuta ai ritardi nella consegna dei vaccini da parte di Pfizer, sono stati forniti dall’Unità di Crisi della Regione Lazio (qui la notizia).

Ristoranti aperti a pranzo come mensa per i lavoratori

Via libera alla possibilità per le attività di ristorazione di poter erogare il servizio di mensa in favore di lavoratori di aziende con le quali viene instaurato un rapporto contrattuale di somministrazione di alimenti e bevande. Si è svolto nella mattinata di ieri l’incontro in Prefettura dopo che il Ministero nella sua nota interpretativa, ha detto “che ciò è possibile previa sottoscrizione di contratti con le aziende da parte dei ristoratori, mentre esclude questa possibilità per partite Iva e liberi professionisti” (qui i dettagli).

Coronavirus, le altre notizie

