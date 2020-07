Coronavirus, in provincia positivi due indiani e una coppia arrivata dalla Lombardia

E’ di quattro nuovi casi il bilancio dei contagi Covid in provincia di Latina secondo l’ultimo bollettino riferito alla giornata del 24 luglio. Si tratta di due cittadini indiani residenti a Pontinia e di una e di una coppia domiciliata in Lombardia di rientro per una visita familiare a Formia individuata con il test sierologico e il successivo tampone. I numero complessivo dei casi raggiunge quota 595, dal momento che la Asl conteggia solo i pazienti pontini. Di questi, 40 sono ancora positivi e 17 sono trattati a domicilio. Nessun decesso si è registrato rispetto ai 37 totali da inizio pandemia. Resta fermo a 518 il numero di pazienti guariti.

Coronavirus Lazio, 18 casi e un decesso

Per quanto riguarda invece il Lazio si registrano nelle ultime 24 ore 18 nuovi casi e un decesso. Di questi, 13 sono casi di importazione: nove di nazionalità del Bangladesh sono coda dell’ultimo volo proveniente da Dacca, due da India e due casi da Turchialla. "Il valore RT nel Lazio - ha detto l'assessore regionale D'Amato - è di 1,04 e la classificazione del rischio passa da moderata a bassa, ma rimangono forti timori per i casi di importazione e la movida. Bisogna mantenere alta l’attenzione. Nella Asl Roma 1 dei tre nuovi casi nelle ultime 24h uno riguarda un uomo individuato in fase di pre-ospedalizzazione, un uomo già posto in isolamento e un uomo positivo ora trasferito allo Spallanzani avviata l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 4 sono nove i nuovi casi e riguardano persone di nazionalità del Bangladesh sono persone già note e sono la coda dell’ultimo volo speciale da Dacca".

Coronavirus Lazio: 916 attuali positivi

Gli attuali casi positivi di covid sono, nel Lazio, 916 di cui 184 ricoverati, 9 in terapia intensiva, 723 in isolamento domiciliare. Sono invece 857 i pazienti deceduti e 6743 i guariti, 8516 invece i casi esaminati.

Sabaudia, straniero contagiato: ora si cercano gli altri passeggeri del bus

Intanto a Sabaudia un cittadino un cittadino indiano ha violato la quarantena nonostante avesse la febbre. Era risultato positivo nei giorni scorsi al Coronavirus con il riscontro di ben due tamponi ma ha deciso di uscire prendendo treno e bus. Ora la Asl cerca gli altri passeggeri. (leggi la notizia)

D'Amato: "Nell'ultimo mese nel Lazio casi provenienti da 25 Paesi"

"Con l’attuale andamento epidemico fortemente caratterizzato da focolai relativi ai cosiddetti casi di importazione e da un abbassamento dell’età dei contagi dovuto anche alla movida, decidere di non prorogare lo Stato di emergenza equivale allo sciogliete le righe. Auspico una riflessione attenta sul tema. Questo è il mese in cui bisogna abbassare il più possibile la curva per esser pronti a settembre. Ogni incertezza potrebbe avere conseguenze gravi. Nell’ultimo mese nel Lazio abbiamo avuto casi provenienti da 25 Paesi". A dirlo è stato l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato a proposito di un aumento dei casi in tutta la regione, gran parte dei quali di importazione.