Coronavirus, il picco in provincia con oltre 300 casi e 76 decessi dall'inizio di novembre

Ancora un picco di casi nel territorio pontino, con un bilancio di decessi che non accenna a diminuire. Nella giornata di ieri, 24 novembre, il bollettino della Asl ha riportato 309 contagi, il secondo dato più alto di sempre, con quattro pazienti vittime del covid. In questo caso sono addirittura 27 i comuni coinvolti dai nuovi casi: 71 nella città di Latina, 35 a Formia, 34 Aprilia. Gli altri sono stati a Castelforte (3), Cisterna (16), Cori (8), Fondi (16), Gaeta (6), Itri (7), Lenola (4), Maenza (1), Minturno (24), Monte San Biagio (3), Norma (3), Pontinia (9), Priverno (9), Rocca Massima (2), Roccagorga (4), Sabaudia (2), San Felice Circeo (1), Santi Cosma e Damiano (2), Sermoneta (2), di Sezze (12), Sonnino (3), Sperlonga (1), Spigno Saturnia (5) e Terracina (25).

In provincia 6400 positivi

Sono 6412 gli attuali positivi in tutta la provincia con 6238 persone che sono in cura presso il proprio domicilio e 174 pazienti ricoverati in strutture ospedaliere. La buona notizia arriva dai guariti: nelle ultime 24 ore sono stati 121 per un totale di 1936. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria di marzo sono stati complessivamente 8479 i casi trattati, con l’indice di prevalenza - il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti - arrivato a 147,40.

Positivo anche il sindaco di Latina

Il sindaco di Latina Damiano Coletta è risultato positivo al test rapido. La notizia diffusa nella serata di martedì 23 novembre dallo stesso Comune. Al momento le sue condizioni di salute sono buone e si è sottoposto già al tampone molecolare di cui si attende l’esito. Intanto In Comune sono scattate le procedure previste dal protocollo sanitario (qui la notizia completa).

Coronavirus Latina: 76 decessi a novembre

Quattro i decessi registrati nella giornata di ieri. Si tratta di pazienti che erano residenti rispettivamente nei comuni di Gaeta, Itri, Roccagorga e Sezze. Avevano 70, 85 e 90 anni. Sono già 76 i decessi registrati nel solo mese di novembre, più della metà del totale dei 131 da inizio pandemia.

Coronavirus Lazio: 2500 tamponi positivi e 62 decessi

Si registrano oggi nel Lazio quasi 28mila tamponi e 2509 casi positivi (+168 rispetto a ieri), 62 decessi e 540 guariti. Scende sotto al 9% il rapporto tra positivi e tamponi. Nel complesso sono 85796 gli attuali casi positivi al Covid19 alla data del 24 novembre: 3361 i ricoverati non in terapia intensiva. 345 i pazienti in terapia intensiva. Sono invece 2088 le persone decedute. 82090 i positivi in isolamento domiciliare,19606 i pazienti guariti. Il totale dei casi esaminati alla data di oggi è di 107490 persone. Per quanto riguarda la distribuzione dei casi per province, sono 1483 i tamponi positivi nella Capitale, 415 nella provincia di Roma mentre negli altri capoluoghi di provincia del lazio sono complessivamente 611. Oltre ai 309 di Latina, si registrano 189 casi a Frosiinone, 47 a Viterbo, 66 a Rieti.

Contagi covid sul lavoro: casi in aumento in provincia di Latina

Aumentano in provincia di Latina le denunce di infortuni sul lavoro da covid 19. Fino a ottobre 2020 sono state 126 sul territorio pontino, con un'incidenza del 4,3% sul totale di quelle registrate nel Lazio. A fine settembre erano 66 e rappresentavano il 3,8% delle denunce complessive della regione. A rivelarlo sono i dati elaborati dalla Uil del Lazio e della provincia di Latina (qui i dettagli della notizia).

E' stata consegnata nei giorni scorsi ed è ora operativa la tensostruttura sistemata nel parcheggio esterno dell'ospedale Goretti di Latina. Si tratta di un modulo aggiuntivo che contiene 24 posti letto e, come è visibile dalla fotografia, completo di tutta la strumentazione necessaria a monitorare i pazienti, comprese le bombole per l'ossigeno (la notizia)

Controlli anti covid del Nas: nel mirino studio pediatrico e laboratorio di analisi

Intanto dei controlli a tappeto la lotta contro il covid sono stati effettuati nei giorni . Le ispezioni in provincia di Latina hanno riguardato laboratori privati di analisi in cui vengono effettuati test antigenici rapidi e anche ambulatori medici. Nel sud pontino scoperto uno studio pediatrico che operava senza misure di sicurezza e un laboratorio che non applicava il prezzo calmierato di 22 euro per i test rapidi (i dettagli della notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento