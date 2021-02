Coronavirus, nel Lazio indice Rt ancora sotto quota 1 ma i contagi risalgono nella regione e in provincia

Salgono ancora i casi di covid sul territorio pontino: sono 153 secondo il bollettino della Asl del 25 febbraio. Una diffusione che riguarda molti comuni della provincia, con il numero maggiore di contagi, 33, nella città capoluogo, 22 a Terracina, 21 a Cisterna, ancora 7 nel comune zona rossa di Roccagorga.

A febbraio contagi in calo rispetto al mese precedente

Il conto dei contagiati del mese di febbraio arriva così a 2.454, un dato comunque in calo se paragonato allo stesso giorno del mese di gennaio, quando i casi erano già 4.786. Si sono registrati inoltre nelle ultime 24 ore 151 guariti, mentre non è stato riportato nessun decesso. Il conto delle vittime resta fermo a 57 dall'inizio del mese.

Roccagorga verso la proroga di sette giorni della zona rossa

Ancora troppi contagi nel piccolo comune lepino di Roccagorga. Il bollettino della Asl del 25 febbraio ha segnalato infatti ancora sette casi scoperti grazie allo screening disposto dalla Asl sulla popolazione scolastica. La situazione dunque ha portato l'azienda sanitaria pontina a inviare una dettagliata relazione in Regione chiedendo una proroga di ulteriori sette giorni per la zona rossa, istituita ufficialmente con provvedimento del presidente Nicola Zingaretti dal 15 febbraio scorso. Il caso è stato discusso in Prefettura (qui i dettagli).

Lazio in zona gialla? Attesa la conferma della decisione

Il Lazio, a meno di novità clamorose, dovrebbe rimanere in zona gialla anche questa settimana scongiurando il possibile passaggio in arancione, come accaduto già sette giorni fa. La stima dell’indice Rt è ancora sotto l’1 ma negli ultimi giorni in tutto il territorio regionale, come anche in quello della provincia di Latina, è stato registrato un aumento del numero dei contagi e sono diverse le zone sorvegliate speciali. Al momento, facendo parlare esclusivamente i numeri, il Lazio dovrebbe dunque permanere nella zona gialla, che garantirebbe soprattuto a bar, ristoranti e alle altre attività di somministrazione di cibi e bevande una ulteriore boccata di ossigeno (la notizia completa).

La variante inglese in provincia di Latina

I primi casi di variante inglese del covid sono stati registrati in provincia, nel comune di Sabaudia in particolare, dove sono risultati positivi alla mutazione un militare in servizio a Roma ma residente nella cittadina pontina, la moglie che lavora in un'azienda farmaceutica di Latina e la figlia che frequenta invece una scuola elementare della città di Pontinia. Il sindaco di Sabaudia Giada Gervasi ha spiegato che la situazione è al momento sotto controllo, ma la Asl ha fatto scattare l'immediato tracciamento nei tre comuni interessati. Si attendono ora i risultati dei test effettuati sulla classe frequentata dalla bambina e sui colleghi della madre.

La regione torna sopra quota mille contagi

Su quasi 15mila tamponi nel Lazio (-30 meno di ieri) e oltre 21mila antigenici per un totale di oltre 36mila test, si registrano 1.256 positivi, ossia 68 in più rispetto a mercoledì. Nelle ultime 24 ore inoltre si sono registrati 18 decessi e 1.123 guariti. "Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi e i ricoveri. Stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%", spiega l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato che aggiunge: "Stimiamo il valore Rt sotto 1, ma il livello di attenzione è altissimo". Complessivamente nella regione sono 34.995 i pazienti attualmente positivi, di cui 1.807 ricoverati, 227 in terapia intensiva e 32.961 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 189.174, i decessi 5.832 e il totale dei casi esaminati è pari a 230.001.

Coronavirus Lazio: vaccinati 100mila over 80

Nel Lazio raggiunta la quota delle 100mila vaccinazioni rivolte agli over 80 che rappresenta il 30% dei vaccinati over 80 dell’intero Paese. Il bilancio da parte dell’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’amato. Sono già oltre 10mila, poi, le vaccinazioni effettuate per le Forze dell’Ordine. “Per noi è prioritario mettere in sicurezza gli anziani più esposti alle complicanze del Covid - ha detto D’Amato -. Procede anche la campagna vaccinale rivolta al personale scolastico e sono oltre 85 mila le prenotazioni effettuate. Presto partiranno le prenotazioni per le fasce di età 79, 78 e 77 anni. Sono preoccupato dell’incertezza sugli arrivi e le forniture dei vaccini, in particolar modo Astrazeneca e anche Moderna. Questo non ci aiuta in un momento in cui viaggiamo stabilmente sulle 12mila somministrazioni al giorno e possiamo agevolmente andare a 35mila”.

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento