Coronavirus, positiva dipendente del Comune di Formia, denunciato l'indiano che ha viaggiato sul bus

Due positivi a Fondi e a Formia nella giornata del 25 luglio. Secondo il bollettino Asl il totale dei contagi arriva a 597 da inizio emergenza, con 518 guariti e 42 attuali positivi, di cui 18 trattati a domicilio e nessun paziente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Goretti.

Coronavirus Formia, positiva una dipendente del Comune: uffici chiusi

Nel dettaglio i nuovi contagi riguardano una donna di Fondi per la quale è stata avviata un'indagine epidemiologica e una donna di Formia con link familiare con cluster di rientro dalla Lombardia. In questo caso si tratta di una donna di 60 anni, dipendente del Comune, che con molta probabilità è stata contagiata dalla figlia arrivata nei giorni scorsi da Milano per una vacanza con il marito. Entrambi sono risultati positivi al tampone, motivo per il quale anche la madre è stata sottoposta al test. Quando la notizia è stata ufficiale, il sindaco di Formia Paola Villa ha annunciato che si stanno ricostruendo i contaggi avuti dalla dipendente con il pubblico. Il palazzo comunale è stato intanto chiuso per sanificazione (qui la notizia).

Coronavirus Sabaudia; positivo al covid viaggia su bus e treno: denunciato

Intanto è stato denunciato dagli agenti della polizia locale il cittadino bengalese risultato positivo al covid che, ignorando l'obbligo dell'isolamento domiciliare, ha viaggiato da Roma a Sabaudia prima in treno e poi su un bus Cotral. La vicenda, venuta alla luce venerdì, è monitorata costantemente dalla Regione Lazio come ha sottolineato l'assessore alla sanità Alessio D'Amato: "Ho contattato la sindaca di Priverno per informarla della situazione, che resta costantemente monitorata. La sindaca mi ha informato che tutti i ragazzi che viaggiavano sugli stessi mezzi della persona positiva indossavano la mascherina di protezione. La Asl di Latina sta eseguendo il contact tracing". Secondo quanto ricostruito, l'uomo, 46 anni venditore ambulante, è stato fermato mentre scendeva da un bus del Cotral per recarsi in spiaggia a vendere la sua merce. "Si stanno in queste ore rintracciando tutti i contatti degli spostamenti del cittadino del Bangladesh positivo. Chiesto l'ausilio del Cotral per reperire immagini video utili ai fini dell'indagine epidemiologica", ha spiegato D'Amato.

L'appello della Asl di Latina a chi ha viaggiato sul bus

La Asl di Latina ha lanciato un appello a coloro che hanno viaggiato in autobus con lo straniero affinché contattino il numero verde regionale. La corsa in questione è quella del bus Cotral delle 8.50 della tratta Priverno Fossanova-Sabaudia. Il numero verde regionale emergenza Covid è l’800.118.800 (la notizia).

Il sindaco di Priveno ai cittadini: "Se avete viaggiato su quei mezzi restate in casa"

Anche il sindaco di Priverno Anna Maria Bilancia ha lanciato un appello ai cittadini: Chiedo ai ragazzi di Priverno e a tutte le persone che hanno viaggiato sul pullman di attendere in casa, evitando contatti con altri, la comunicazione della Asl".

Coronavirus Lazio: 19 casi in 24 ore e un decesso

Il Lazio conta attualmente 928 casi positivi al Covid, 12 in più rispetto alla precedente rilevazione con 186 ricoverati dei quali soltanto 9 in reparti di terapia intensiva. Sono invece 733 le persone in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore si è registrato un decesso e sono stati rilevati 19 nuovi casi. Di questi cinque sono di importazione: due casi di nazionalità del Bangladesh, due casi da Pakistan e un caso da Ucraina. Il numero complessivo dei decessi dall'inizio dei contagi è di 858 persone mentre aumenta il numero dei guariiti: sono 6749. Sono invece 8.535 i casi esaminati.

