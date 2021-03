Coronavirus, attesa sul cambio di zona: il Lazio conta 2mila casi, la provincia 166

In attesa della decisione sull'eventuale cambio di zona che dovrebbe essere comunicato oggi, 26 marzo, il Lazio fa i conti con oltre 2mila casi e la provincia di Latina con i 166 riportati sul bollettino di ieri.

Nel mese di marzo i positivi sul territorio pontino sono arrivati a quota 3.560, mentre a febbraio si erano fermati a 2.820. Venti i comuni interessati nelle ultime 24 ore, con un boom nel capoluogo che ha contato 40 contagi, 23 invece quelli accertati a Cisterna e Aprilia, 15 a Pontinia, 14 a Fondi. Nessun decesso nelle scorse 24 ore: questa la buona notizia che arriva dal report giornaliero della Asl, che riporta anche 69 guariti.

Coronavirus Lazio: più di 2mila casi giornalieri

Superata la soglia dei 2mila casi giornalieri nel Lazio. Nelle scorse 24 ore sono stati infatti 2055 i casi a fronte di oltre 38mila test. Registrati anche 33 decessi e i 1752 guariti. Aumenta ancora il dato dei ricoverati (+39 rispetto a ieri) come anche le terapie intensive (+5 rispetto a ieri). “Il valore Rt è a 0.99 con una riduzione del numero dei focolai - commenta l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato - l’incidenza è a 205 per 100 mila abitanti”. Per quanto riguarda i numeri, ha superato quota 49mila il numero degli attuali positivi; sono invece 2763 i ricoverati e 355 le terapie intensive occupate. Quasi 275mila i contagi totali con circa 220mila persone che sono poi guarite; sono 6463 i deceduti.

"Se Lazio in arancione riaprono le scuole. In dad solo le superiori"

"Qualora i dati epidemiologici facciano tornare il Lazio in zona arancione da lunedì 29 marzo gli asili nido, le materne, le scuole elementari e le medie riapriranno con le attività in presenza. Per quanto riguarda le superiori, queste rimarranno chiuse continuando ad assicurare la didattica a distanza”. L’annuncio da parte dell’assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Claudio Di Bernardino alla vigilia della decisione, attesa per domani, sul futuro del Lazio dopo le due settimane in zona rossa (qui la notizia completa).

Coronavirus Lazio: il punto sui vaccini

Nel Lazio sono quasi 900mila le vaccinazioni effettuate, secondol’ultimo dato aggiornato questa mattina dalla Regione. Intanto nella notte dalla mezzanotte di sabato 27 marzo saranno aperte le prenotazioni per le persone della fascia di età 69-68 anni, possibili anche attraverso l’app Salute Lazio. Intanto le vaccinazioni nella regione hanno raggiunto, secondo l'aggiornamento delle 9 del 26 marzo, quota 898mila, 60mila in provincia.

Vaccino ReiThera: parte la sperimentazione al Goretti

Una buona notizia per l'ospedale Goretti è data invece dalla partenza ufficiale della sperimentazione del siero ReiThera: lo scorso 19 marzo i primi cinque volontari hanno raggiunto l'ospedale per essere sottoposti ai prelievi, firmare il proprio consenso e poi ricevere la somministrazione. Circa 50 i volontari selezionati dall'ospedale (qui tutti i dettagli).

